Δεν τα συνηθίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτά. Είτε επειδή το ασφυκτικό πρόγραμμα του Πρωθυπουργού δεν του το επιτρέπει, είτε λόγω ιδιοσυγκρασίας, είναι δύσκολο να τον φανταστείς, πόσο μάλλον να τον δεις, να αράζει στο εντευκτήριο της Βουλής για να «ζυμωθεί» με τους βουλευτές, βαριά και λιγότερο βαριά ονόματα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Επειδή όμως η πολυσυζητημένη «απόσταση» του Μεγάρου Μαξίμου με τους γαλάζιους βουλευτές καλό είναι να μικρύνει –οι εκλογές δεν είναι όσο μακριά φαίνονται–, ο κ. Μητσοτάκης το έκανε αυτό: την Παρασκευή, μετά τη δευτερολογία του στη συζήτηση στη Βουλή και τη σύγκρουσή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη, πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, για την ακρίβεια, ο Πρωθυπουργός δεν αποχώρησε, όπως συνηθίζει, από το κοινοβούλιο, αλλά πήγε στο εντευκτήριο για να απολαύσει έναν εσπρέσο και να συνομιλήσει με τους κοινοβουλευτικούς της ΝΔ, τονίζοντάς τους πως είναι ανοιχτός και διαθέσιμος για κατ’ ιδίαν συναντήσεις ή ακόμα και γεύματα για τα ζητήματα που τους απασχολούν.

Δίπλα στον Πρωθυπουργό βρέθηκαν ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, βουλευτής Β’ Πειραιά και βεβαίως ο Διονύσης Χατζηδάκης, βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών και πολιτικός με ιδιαίτερους δεσμούς με την οικογένεια Μητσοτάκη. Απέναντι από τον κ. Μητσοτάκη κάθισε η Ντόρα Μπακογιάννη, βουλευτής Χανίων και αδελφή του, ενώ συνολικά μετρήθηκαν πάνω από 40 γαλάζιοι κοινοβουλευτικοί στη χαρούμενη ομήγυρη.

Αυτή η συνύπαρξη των δύο αδελφιών είχε ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον, με τον Πρωθυπουργό να ρωτάει την κυρία Μπακογιάννη για το πρόσφατο ταξίδι της στο Ισραήλ και στα παλαιστινιακά εδάφη.

«Υπήρχαν κάποιες εκρήξεις στη Γάζα, από εμένα μακριά», είπε η κυρία Μπακογιάννη, για να σπεύσει σχολιάσει για τη βουλευτή Χανίων ο κ. Μαρκόπουλος: «Εχει την εμπειρία από τις κρητικές μπαλωθιές, τις οποίες πρέπει να καταργήσουμε εμείς τώρα».

«Πλήρως», του απάντησε η κυρία Μπακογιάννη, με τον Γιώργο Αμυρά, βουλευτή Ιωαννίνων, να προσθέτει: «Καιρός ήταν».

«Εγώ έχω να ακούσω μπαλωθιές πάνω από τέσσερα χρόνια», συνέχισε η κυρία Μπακογιάννη, η οποία αναφέρθηκε σε ένα χωριό στην Κρήτη, την Ασή Γωνιά, η οποία φημιζόταν για τις πολλές «μπαλωθιές», ωστόσο πλέον οι κάτοικοι αποφάσισαν μόνοι τους να σταματήσουν το έθιμο.

«Πρέπει να πάμε συμβολικά να ξηλώσουμε τις ταμπέλες που έχουν τρύπες από τις σφαίρες», πρότεινε χαριτολογώντας ο Πρωθυπουργός, και πρόσθεσε: «Μήπως να προσθέσουμε και κάμερες πάνω στις πινακίδες».

Σε ένα άλλο σημείο της κουβέντας και αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις, ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε πως «η δική μας βελόνα δεν έχει κινηθεί τον τελευταίο χρόνο, κάτι που δεν το θεωρώ κατ’ ανάγκην κακό. Εμάς μας ενδιαφέρουν τα του οίκου μας», ενώ κρίνοντας την πορεία του ΠΑΣΟΚ, είπε πως «η βελόνα πάει προς τα κάτω».

Μιλώντας δε για τα σενάρια εκλογών, ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε πως έχει πει ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027. «Δεν είπα για τον Μάρτιο. Κάποιοι ρώτησαν πότε πέφτει το Πάσχα του ’27. Το θέμα είναι ποιος θα σουβλιστεί σε αυτές τις εκλογές, εμείς έχουμε τη φιλοδοξία να είμαστε απέξω» είπε χαρακτηριστικά.