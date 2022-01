Με τον θάνατο του Αλέκου Φασιανού έγινε αντιληπτό το πόσους είχε αγγίξει η τέχνη του –αυτός ο συνδυασμός ζωγράφου-εικονογράφου τον έκανε μοναδικό αλλά και ταυτόχρονα μαζικό, τρόπον τινά στα έργα του έβλεπες τη συνάντηση του σπάνιου ταλέντου με την pop κουλτούρα. Παντού λοιπόν υπήρχε ένας Φασιανός, τα social media γέμισαν με τις χαρακτηριστικές του χρωματιστές φιγούρες, τα πουλιά, τις μυθολογικές εικόνες, τα μικρά ή τα μεγάλα έργα του αφιερωμένα σε επώνυμους και ανώνυμους.

Και όπως αποδείχτηκε ένας Φασιανός υπήρχε –και συνεχίζει να υπάρχει– και στα ενδότερα της αμερικανικής πρεσβείας. Το αποκάλυψε ο Τζέφρι Πάιατ, ο προεσβευτής των ΗΠΑ, ο οποίος σε ανάρτησή του στο Twitter, δήλωσε πως συμμετέχει «με τον ελληνικό λαό και τους φιλότεχνους σε όλο τον κόσμο στον θρήνο για τον θάνατο του Αλέκου Φασιανού, ενός από τους πιο γνωστούς σύγχρονους καλλιτέχνες της Ελλάδας».

Και επεσήμανε ότι «είμαστε τυχεροί που έχουμε ένα από τα έργα του έξω από το γραφείο μου, μια καθημερινή υπενθύμιση της συνεργασίας των χωρών μας μέσω του Σχεδίου Μάρσαλ».

I join the people of Greece & art lovers worldwide mourning the passing of Alekos Fassianos, one of Greece's most renowned contemporary artists. We're fortunate to have one of his works outside my office, a daily reminder of our countries' work together through the Marshall Plan. pic.twitter.com/24tH7Dmne8

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) January 18, 2022