Ηρεμη δύναμη και εγγύηση σοφίας ο 80άρης Μπάιντεν

Οπως ξέρετε κιόλας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έγινε 80 ετών και το ερώτημα που απασχολεί τους Δημοκρατικούς αλλά και τα αμερικανικά media είναι αν μπορεί να είναι εκ νέου υποψήφιος του κόμματός του στις προεδρικές εκλογές του 2004. Μήπως είναι μεγάλος; Αναμφίβολα, ναι. Τα ληξιαρχεία δεν κάνουν λάθη, ωστόσο δεν πιστοποιούν και την ευεξία του καθενός.

Ο ανταποκριτής της Corriere della Sera στην Ουάσινγκτον Τζουζέπε Σαρκίνα επικέντρωσε στις φωτογραφίες που ανέβασε η Πρώτη Κυρία Τζιλ Μπάιντεν στα σόσιαλ μίντια, που τη δείχνουν να χορεύει με τον σύζυγό της στο πάρτι γενεθλίων του. Το σχόλιό της που συνόδευσε τις εικόνες ήταν: «Δεν υπάρχει κανένας άλλος με τον οποίο θέλω να χορέψω… Χρόνια πολλά, Τζο! Σε αγαπώ…» Ωραίες κουβέντες, τρυφερές, που στολίζουν τα γεράματά τους.

Βέβαια, ο πρόεδρος δεν ήθελε καμία δημόσια γιορτή, έγραψε ο ανταποκριτής. Το κέικ, τα κεριά και ο αφρώδης οίνος ήταν απολύτως ιδιωτική υπόθεση. Ομως και αναπόφευκτα η συζήτηση άνοιξε σε σάιτ και σε κοινωνικά δίκτυα: «Είναι μεγάλος ο πρόεδρος;» ‘Η και: «Η Νάνσι Πελόζι είναι 82 χρόνων και ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι πλέον η ηγέτις των Δημοκρατικών στη Βουλή…»

Ο ιταλός δημοσιογράφος, πάντως, έστειλε στην εφημερίδα του ένα κομμάτι που αναφέρεται σε ό,τι έγραψε ο 83χρονος αρθρογράφος της Washington Post Κόλμπερτ Κινγκ. Αφού καλωσόρισε τον Μπάιντεν «στο κλαμπ των 80άρηδων», ο Κινγκ θύμισε ότι στις ΗΠΑ αριθμούν 12 εκατομμύρια ψυχές και ότι ψηφίζουν. Επίσης, ότι οι περισσότεροι εξ αυτών εξακολουθούν να είναι δραστήριοι και «πιο ευτυχισμένοι τώρα από όσο ήταν στα 40 τους ή στα 50 τους» επειδή «δεν έχουν πια κανένα άγχος».

There’s no one else I’d rather dance with than you.

Happy Birthday, Joe! I love you.💕 pic.twitter.com/7GmgE5vbqy

— Jill Biden (@FLOTUS) November 20, 2022