Η Κίνα τα «έβαλε» με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο για τα… ψάρια της

Θύελλα (κινεζικών) αντιδράσεων έχει ξεσηκώσει το ρεπορτάζ των New York Times, σύμφωνα με το οποίο η Κίνα, αφού εξάντλησε όλα τα αποθέματα των φαγώσιμων θαλασσινών από τα νερά της, τώρα ψαρεύει και από τις θάλασσες άλλων χωρών, θέτοντας σε κίνδυνο την αλιεία παγκοσμίως. Αν το άρθρο δεν είχε κοινοποιήσει ο αμερικανός ηθοποιός Λεονάρντο ντι Κάπριο στον λογαριασμό του στο Twitter, ίσως να περνούσε στα ψιλά γράμματα. Ομως, ο χολιγουντιανός σταρ όχι μόνο το πόσταρε, αλλά με τη γνωστή ευαισθησία του για τα θέματα περιβάλλοντος, πήρε και θέση.

This practice has raised alarms about the impact on local economies as well as the commercial sustainability of ocean species.

More at @nytimes:https://t.co/5itwHbeWxv

— Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) September 28, 2022