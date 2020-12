Google: Εκτός λειτουργίας YouTube, Gmail και άλλες εφαρμογές

Προβλήματα στη λειτουργία υπηρεσιών της Google ανέφεραν το μεσημέρι της Δευτέρας χρήστες στην Ελλάδα και πολλές άλλες χώρες.

Οι διευθύνσεις του YouTube και του Gmail εμφάνιζαν για αρκετή ώρα μηνύματα σφάλματος, ενώ προβλήματα αναφέρθηκαν και στη λειτουργία της μηχανής αναζήτησης της Google.

Εκτός λειτουργίας βρίσκονταν επίσης το Play Store, το Google Maps, η διαφημιστική πλατφόρμα Google Ads και η υπηρεσία Google Analytics.

Σύμφωνα με το DownDetector, υπηρεσία που παρακολουθεί προβλήματα σύνδεσης σε δημοφιλείς δικτυακούς τόπους, το σφάλμα που εμφανίστηκε στις 14.00 ώρα Ελλάδας επηρέασε χρήστες σε όλο τον κόσμο. Τουλάχιστον 47.000 χρήστες είχαν αναφέρει ότι ήταν αδυνατούν να συνδεθούν στο YouTube και πάνω από 23.000 ανέφεραν αδυναμία πρόσβασης στο Gmail.

«Είμαστε ενήμεροι ότι πολλοί από εσάς αντιμετωπίζετε προβλήματα στην πρόσβαση στo Gmail – η ομάδα μας έχει ενημερωθεί και το εξετάζει. Θα σας ενημερώσουμε όταν έχουμε νεότερα» ανέφερε ανακοίνωση με την λέξη «Gmail» να αντικαθίσταται από άλλες εφαρμογές όπως το Youtube.

We are aware that many of you are having issues accessing YouTube right now – our team is aware and looking into it. We’ll update you here as soon as we have more news.

— TeamYouTube (@TeamYouTube) December 14, 2020