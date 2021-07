Γιάννης εκ βαθέων: Η Ελλάδα, η Νιγηρία, τα όνειρα και οι 100.000 κόσμος στο «Ελ. Βενιζέλος»

Λίγο μετά το τέλος του έκτου τελικού στο Μιλγουόκι και αφού ξεπέρασε τη συγκίνηση, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε διάθεση ακόμα και για αστεία. Μιλώντας σε έλληνες δημοσιογράφους, είπε ότι το Σάββατο περιμένει 100.000 ανθρώπους στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» κατά την υποδοχή του.

Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε τον ιστορικό αγώνα για τους Μιλγουόκι Μπακς και για τον ίδιο, ήταν πιο… σοβαρός. Μίλησε για το δύσκολο ξεκίνημά του στην Αθήνα, για τη Νιγηρία από την οποία ξεκίνησαν οι γονείς του, και την Ελλάδα.

Για το αν περίμενε να ζήσει μια τέτοια στιγμή, όταν πρωτοξεκίνησε να παίζει μπάσκετ: «Όχι φίλε, όχι. Ξεκίνησα να παίζω μπάσκετ για να βοηθήσω την οικογένειά μου. Δυσκολευόμασταν, περάσαμε δύσκολες καταστάσεις ως παιδιά. Δεν πίστευα ποτέ πως θα είμαι 26 ετών και απλώς θα παίζω στους τελικούς. Μόνο που είμαι στους τελικούς ήμουν χαρούμενος. Δεν περίμενα ποτέ πως στα 26 μου θα έχω αυτά τα τρόπαια. Βαδίσαμε ένα μακρύ δρόμο».

Για τα παιδιά που τον βλέπουν και όσα εκπροσωπεί ο ίδιος: «Εκπροσωπώ και τις δύο πατρίδες μου, τη Νιγηρία και την Ελλάδα. Πολλά παιδιά σε όλη την Αφρική και σε όλη την Ευρώπη με έχουν πρότυπο. Αυτή η επιτυχία πρέπει να κάνει τους πάντες να πιστέψουν στα όνειρά τους. Όταν δεν νιώθετε καλά, να πιστεύετε αυτό που κάνετε, να συνεχίσετε να δουλεύετε. Εμένα μου λένε ότι δεν μπορώ να βάλω βολές, αλλά απόψε τις έβαλα και είμαι ο πρωταθλητής. Τις έβαλα όταν έπρεπε! Κάνω πλάκα. Ή και όχι…

