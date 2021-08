Χάος στο αεροδρόμιο της Καμπούλ – απελπισμένοι Αφγανοί προσπαθούν να γλιτώσουν από τους Ταλιμπάν

Ο Αντονι Μπλίνκεν, επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, επιμένει ότι η αποχώρηση των ΗΠΑ από το Αφγανιστάν και την Καμπούλ «δεν είναι Σαϊγκόν του 1975», όμως οι σκηνές που εκτυλίσσονται στην αφγανική πρωτεύουσα τον διαψεύδουν. Αμέτρητοι τρομοκρατημένοι πολίτες, άνθρωποι που είχαν πιστέψει ότι η επί 20ετία αμερικανική παρουσία θα έδιωχνε τον εφιάλτη των Ταλιμπάν, ψάχνουν απελπισμένοι διέξοδο για να φύγουν στο εξωτερικό και να γλιτώσουν από τους σκοταδιστές ισλαμιστές. Εις μάτην…

Το πρωί της Δευτέρας, αμερικανοί στρατιώτες στους οποίους ανατέθηκε η φρούρηση του διεθνούς αεροδρομίου της Καμπούλ πυροβόλησαν στον αέρα για να απωθήσουν χιλιάδες Αφγανούς που είχαν μπει στον διάδρομο απογειώσεων και προσγειώσεων στην απεγνωσμένη προσπάθειά τους να εγκαταλείψουν τη χώρα μετά την κατάληψη της εξουσίας από το κίνημα των Ταλιμπάν.

«Έχω τρομοκρατηθεί. Πυροβόλησαν στον αέρα. Είδα ένα νεαρό κορίτσι να συνθλίβεται και να πεθαίνει» καθώς ποδοπατήθηκε από το πλήθος, είπε αυτόπτης μάρτυρας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι μέλη των ένοπλων δυνάμεων των ΗΠΑ πυροβόλησαν στον αέρα στο διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ για να απωθήσουν εκατοντάδες πολίτες που έτρεχαν πάνω στο ταρμάκ του διαδρόμου αποπροσγειώσεων, επιβεβαίωσε αμερικανός αξιωματούχος.

«Το πλήθος ήταν εκτός ελέγχου», δήλωσε ο αξιωματούχος αυτός στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, προσθέτοντας πως οι αμερικανοί Πεζοναύτες στους οποίους έχει ανατεθεί η φρούρηση του αεροδρομίου «πυροβόλησαν μόνο για να αποτρέψουν το χάος», καθώς ορσμένοι από τους αφγανούς πολίτες προσπάθησαν να μπουν σε αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη.

Update on #Afghanistan:

there was a chaotic scene at #Kabul international Airport as people are boarding what appears to be a US military aircraft. pic.twitter.com/RXs7RjMWeK

— The Modern Times of Long Beach 🌎 (@ModernTimesLB) August 15, 2021