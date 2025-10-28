Γαύδος: Μαθητική παρέλαση χωρίς… μαθητές

Παρέλαση έγινε στη Γαύδο ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου. Δεν ήταν όμως μαθητική, αφού δεν είχε μαθητές.

Για πρώτη φορά έπειτα από πολύ καιρό, η παρέλαση στο Καστρί, τον κεντρικό οικισμό του ακριτικού νησιού, πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία μαθητών, με τη σημαία να κρατούν κάτοικοι.

Η φετινή σχολική χρονιά ξεκίνησε στη Γαύδο με μία και μοναδική μαθήτρια στο δημοτικό σχολείο. Με μόλις μία μαθήτρια στο δημοτικό σχολείο – και μία μοναδική δασκάλα βεβαίως, που ήρθε τον Σεπτέμβριο ως αναπληρώτρια από τη Λέρο.

Παρά τον διαχρονικό μικρό αριθμό μαθητών, το σχολείο παραμένει «ζωντανό» εδώ και δεκαετίες, επιβεβαιώνοντας το σθένος και την αγάπη των Γαυδιωτών για τον τόπο τους.

Σύμφωνα με την απογραφή του 2021, η Γαύδος έχει 208 μόνιμους κατοίκους. Είναι, εξάλλου, ο μικρότερος δήμος της Ελλάδας με τον πληθυσμό του Δήμου Γαύδου καταμετρημένο στους 142 κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία απογραφή.

Στην πραγματικότητα βέβαια, όσοι διαμένουν όλο τον χρόνο στο νησί είναι λιγότεροι, υπολογίζονται γύρω στους 50-70 ανθρώπους.

Το καλοκαίρι, ο πληθυσμός του νησιού αυξάνεται σημαντικά, καθώς φτάνει τους 3.500 ανθρώπους, με επισκέπτες και κατασκηνωτές

