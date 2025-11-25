ΕΥΔΑΠ: Κάνεις τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικό, μπαίνεις στην κλήρωση για ηλεκτρικό αυτοκίνητο

Αν τα χαρτιά που καταλήγουν σε μερικά δευτερόλεπτα στον κάδο ανακύκλωσης ή –ακόμη χειρότερα– στα σκουπίδια δεν είναι επαρκής λόγος για να απαλλαγείς από τους χάρτινους λογαριασμούς της ΕΥΔΑΠ, τώρα έχεις περισσότερους.

Η ΕΥΔΑΠ επιβραβεύει τη μετάβασή σου στην ψηφιακή εποχή και τη συμβολή σου στην προστασία του περιβάλλοντος. Ετσι, σε καλεί να αλλάξεις τον λογαριασμό σου σε eBILL.

Συγκεκριμένα, αλλάζεις τον τρόπο που λαμβάνεις τον λογαριασμό σου ενεργοποιώντας την υπηρεσία eBILL και παίρνεις μέρος στην κλήρωση για:

Ενα ηλεκτρικό αυτοκίνητο RENAULT 5 E-TECH ELECTRIC και

Δέκα ηλεκτρικά ποδήλατα EGOBOO Nostalgic Ride!

Με την κατάργηση του έντυπου λογαριασμού και την ενεργοποίηση της υπηρεσίας eBILL:

Αποκτάς τη δυνατότητα ηλεκτρονικής λήψης ενημέρωσης με email ή sms/viber για την έκδοση του λογαριασμού σου, οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, καθώς και υπενθύμιση για τη λήξη του, χωρίς χρέωση

Μειώνεις το περιβαλλοντικό αποτύπωμα μέσω της μείωσης της κατανάλωσης χαρτιού, ενώ ταυτόχρονα συμμετέχεις σε έναν διαγωνισμό με «πράσινα» δώρα!

Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι τις 30 Νοεμβρίου στις 23:59 και μπορούν να πάρουν μέρος ταυτοποιημένοι πελάτες της ΕΥΔΑΠ, ως φυσικά πρόσωπα, οι οποίοι έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία eBILL και έχουν καταργήσει τον έντυπο λογαριασμό.

Για όσες παροχές καταργήσεις τον έντυπο λογαριασμό, τόσες θα είναι και οι συμμετοχές σου.

Για να ενεργοποιήσεις την υπηρεσία eBILL και να απολαύσεις όλα τα προνόμια του ηλεκτρονικού λογαριασμού, πάτησε εδώ. Για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας είναι προαπαιτούμενη η επικαιροποίηση των στοιχείων σου στο eydap.gr ή στα Περιφερειακά Κέντρα της ΕΥΔΑΠ ή στα ΚΕΠ.

