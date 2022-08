Ερντογάν: Στα 55 χλμ από την Αττάλεια το γεωτρύπανο

Το νεότερο πλοίο γεωτρήσεων της έστειλε στην Ανατολική Μεσόγειο η Τουρκία την Τρίτη προκειμένου αυτό να αναζητήσει πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε μια περιοχή που ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τόνισε ότι βρίσκεται εντός της κυριαρχίας της Τουρκίας.

Το πιο πρόσφατο και το πιο προηγμένο σκάφος γεώτρησης στον στόλο της χώρας, όπως περιέγραψε η Dailly Sabah το «Αμπντούλ Χαμίντ Χαν», αποτελεί το «σύμβολο του νέου οράματος της Τουρκίας» στον τομέα της ενέργειας, δήλωσε ο τούρκος πρόεδρος, μιλώντας στην τελετή για τον απόπλου του γεωτρύπανου, στη νότια επαρχία της Μερσίνης.

Ο Ερντογάν αποκάλυψε στο πλαίσιο της ίδιας εκδήλωσης πως το πλοίο της κρατικής εταιρείας ενέργειας Turkish Petroleum Corporation (TPAO) θα ξεκινήσει τις έρευνες του, «δουλεύοντας μέρα – νύχτα», 55 χιλιόμετρα νότια της πόλης Γκαζί Πασά, της επαρχίας της Αττάλειας.

«Οι δραστηριότητες έρευνας και γεώτρησης που πραγματοποιούμε στη Μεσόγειο είναι στη δικαιοδοσία μας. Δεν χρειαζόμαστε άδεια ή έγκριση από κανέναν για αυτό», τόνισε.

Το Reuters μετέδωσε πως η τοποθεσία των ερευνών του πλοίου που ανακοινώθηκε βρίσκεται εκτός των χωρικών υδάτων της Κύπρου.

Αναλυτές σημείωναν ότι οι κινήσεις του «Αμπντούλ Χαμίντ Χαν» θα έδειχναν και τις γεωπολιτικές προθέσεις του Ερντογάν. Η ελληνική πλευρά είχε στρέψει το βλέμμα της σε τρία πιθανά σημεία ανάπτυξης του τουρκικού γεωτρύπανου, τα οποία –προς το παρόν– δεν επιβεβαιώθηκαν: στην κατεχόμενη Καρπασία, στο οικόπεδο 6 της κυπριακής ΑΟΖ ή ακόμη δυτικότερα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, κλιμακώνοντας ακόμα περισσότερο την ένταση με την Ελλάδα.

Η τουρκική navtex για την πορεία του γεωτρύπανου

TURNHOS N/W : 0770/22 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 09-08-2022 15:16)

TURNHOS N/W : 0770/22

MEDITERRANEAN SEA

1. DRILLING OPERATIONS, BY ABDÜLHAMİD HAN, HAKAN İLHAN, KUTSİ İLHAN AND MURAT İLHAN BETWEEN 09 AUG-07 OCT 22 IN YÖRÜKLER-1 AREA BOUNDED BY;

36 03.87 N – 031 54.26 E

36 05.88 N – 031 54.23 E

36 05.90 N – 031 56.70 E

36 03.90 N – 031 56.73 E

10 NM. WIDE BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 072059Z OCT 22.