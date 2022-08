Νέες φωτογραφίες «καίνε» τον Τραμπ: Εσκιζε κρατικά έγγραφα και τα πετούσε στην τουαλέτα

Οι αποκαλύψεις για τις παρανομίες του Ντόναλντ Τραμπ όσο ήταν στον Λευκό Οίκο είναι καταιγιστικές το τελευταίο 24ωρο. Παράλληλα με την έφοδο 30 πρακτόρων του FBI στην έπαυλή του στη Φλόριντα, από όπου έφυγαν με 15 κούτες που περιείχαν κρατικά έγγραφα, αποκαλύφθηκε ότι είχε την παράνομη συνήθεια να σκίζει έγγραφα και να τα πετάει στη λεκάνη της τουαλέτας.

Δύο φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας την ίδια ημέρα με την έφοδο του FBI, δείχνουν κομματάκια από σκισμένα έγγραφα με τον γραφικό του χαρακτήρα σε λεκάνη τουαλέτας, η μία στον Λευκό Οίκο και η άλλη από ταξίδι του στο εξωτερικό, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Axios.

Η Μάγκι Χάμπερμαν, συντάκτρια του πολιτικού τμήματος της εφημερίδας New York Times, εξασφάλισε τις φωτογραφίες, που θα συμπεριληφθούν στο «Confidence Man», το υπό έκδοση βιβλίο της για την άνοδο του Τραμπ στην εξουσία, τις ημέρες του στον Λευκό Οίκο και τις τρομακτικές συνέπειες για την αμερικανική Δημοκρατία.

«Ορισμένοι συνεργάτες του ήταν ενήμεροι για τη συνήθειά του αυτή», είπε η Χάμπερμαν στο Axios, που δημοσίευσε το φωτογραφικό υλικό με την άδειά της.

Επρόκειτο για συνέχεια της «μακράς συνήθειας του Τραμπ να κάνει κομματάκια έγγραφα που όφειλαν να φυλάσσονται και να αρχειοθετούνται», πρόσθεσε η ρεπόρτερ των NYT.

Είναι αδύνατο να πει κανείς ποιο ήταν το θέμα των κατεστραμμένων εγγράφων. Ωστόσο διακρίνεται το επώνυμο «Στεφάνικ» –μάλλον αναφέρεται στη βουλευτή των Ρεπουμπλικανών, Ελίζ Στεφάνικ– στο ένα από τα σκισμένα χαρτιά.

Reupping from ⁦@mikeallen⁩ ⁦@axios⁩ this morning, photos a source gave me showing his handwriting on ripped up paper in a toilet, one in the WH and one overseas, obtained as I researched my book CONFIDENCE MAN https://t.co/wv6rrupO1n

— Maggie Haberman (@maggieNYT) August 9, 2022