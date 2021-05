Εμβολιάστηκε η Κέιτ Μίντλετον, δούκισσα του Κέιμπριτζ

Η Κέιτ Μίντλετον, η δούκισσα του Κέμπριτζ και σύζυγος του πρίγκιπα Γουίλιαμ, δεύτερου στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου, ανακοίνωσε το Σάββατο ότι έκανε την πρώτη δόση του εμβολίου κατά της Covid-19 και απέτισε φόρο τιμής σε όποιον εμπλέκεται στο πρόγραμμα ανοσοποίησης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η Βρετανία είναι μια από τις πρώτες χώρες σε εμβολιασμούς. Περισσότεροι από 24,5 εκατ. κάτοικοί της έχουν πλήρως εμβολιαστεί, δηλαδή ποσοστό 36,7% του πληθυσμού. Επίσης περίπου 39 εκατ. κάτοικοι έχουν λάβει τουλάχιστον μία δόση των διαθέσιμων εμβολίων κατά της Covid-19 (ποσοστό 58,3%)

Η 39χρονη Κέιτ είπε πως έκανε το εμβόλιο στο Μουσείο Επιστημών, ένα δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο σε κοντινή απόσταση από το παλάτι του Κένσιγκτον, όπου διαμένει, στο δυτικό Λονδίνο.

«Χθες, έκανα την πρώτη δόση μου του εμβολίου κατά της Covid-19 στο Μουσείο Επιστημών του Λονδίνου», έγραψε στον λογαριασμό στο Twitter, τον οποίο μοιράζεται με τον σύζυγό της, πρίγκιπα Γουίλιαμ, συνοδεύοντας το μήνυμά της μια φωτογραφία της να κάνει το εμβόλιο.

Yesterday I received my first dose of the COVID-19 vaccine at London’s Science Museum. I’m hugely grateful to everyone who is playing a part in the rollout – thank you for everything you are doing. pic.twitter.com/h427iT0n4x

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) May 29, 2021