Εμφύλιος στο AfD λόγω στρατού, ΝΑΤΟ, ΕΕ και Ρωσίας

Σοβαρό πρόβλημα έχει η γερμανική Ακροδεξιά, κατά το Politico Europe. Ο δεδηλωμένος αντιρωσισμός και ο πάγιος ατλαντισμός της ομοσπονδιακής κυβέρνησης (τώρα υπό τον χριστιανοδημοκράτη καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς), δηλαδή τα δόγματα που αποκρυσταλλώνονται και στο νέο πρόγραμμα στρατιωτικών εξοπλισμών, διασπούν την ενότητα στο εθνικιστικό στρατόπεδο, δηλαδή στο AfD ή Εναλλακτική.

Το δημοσίευμα προέβαλε πόσο ανώριμο, αναξιόπιστο και, τελικά, ακατάλληλο για εξουσία είναι αυτό το κόμμα που τόσο «συμπαθούν» τα γκάλοπ. «Το AfD δεν έχει καταφέρει να διαμορφώσει άποψη, αφού τα στελέχη του των ανατολικών περιοχών είναι ρωσόφιλα και εκείνα των δυτικών περιοχών είναι φιλοδυτικά και υπέρ του ΝΑΤΟ». Ζήτημα θεμελιώδους τάξης, λοιπόν, είναι η αμυντική πολιτική των εθνικιστών.

Το Politico σημείωσε ότι η εσωτερική φαγωμάρα τους ξεκίνησε με τη συζήτηση αν ο γερμανικός στρατός πρέπει να στελεχώνεται με εθελοντές (επαγγελματίες) ή με υπόχρεους θητείας. Το AfD επισήμως λέει ότι πάντα ήταν υπέρ της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας ανδρών, «όμως τις τελευταίες εβδομάδες βουλευτές από τις ανατολικές επαρχίες με επικεφαλής τον ρωσόφιλο Στέφαν Μέλερ κινήθηκαν για να σταματήσει κάθε συζήτηση περί αναβίωσης της στρατολόγησης».

Αυτοί συνέταξαν και σχετικό κείμενο. «Στο έγγραφο αυτό, υπογεγραμμένο από 24 βουλευτές, κατηγορείται η κυβέρνηση ότι ‘‘κακομεταχειρίζεται τον στρατό’’ και δηλώνεται ότι ‘‘κανένας νέος άνδρας δεν βλέπει τον λόγο να ρισκάρει τη ζωή του για τον Μερτς’’. Μάλιστα οι βουλευτές προτρέπουν το κόμμα να μη λάβει καμία απόφαση περί θητείας αν δεν τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία και αν δεν υιοθετήσει η Γερμανία στάση ουδέτερη και υπέρ της αποκλιμάκωσης».

Κατά το Politico, το μήνυμα «από την πρώην κομμουνιστική Ανατολή» είναι σαφές: «Δεν είναι επιθυμητή η συσχέτιση του AfD με στρατολόγηση που μπορεί να συνδεθεί με το ΝΑΤΟ και την Ουκρανία». Το δημοσίευμα υποστήριξε ότι αντέδρασε η πλευρά των εθνικιστών που είναι αναφανδόν και άνευ όρων υπέρ της υποχρεωτικής θητείας των γερμανών νεολαίων. Και ότι αυτοί διαμαρτυρήθηκαν λέγοντας πώς, εξαιτίας της στάσης των Ανατολικών, «το κόμμα δείχνει διχασμένο την ώρα που οι ψηφοφόροι απαιτούν σαφήνεια».

Το ρεπορτάζ παρατήρησε ότι η «θολή πολιτική γραμμή» γίνεται πιο πηχτή θολούρα όταν η συζήτηση αφορά το ΝΑΤΟ. «Σύμφωνα με το τελευταίο εκλογικό του πρόγραμμα, το κόμμα επιμένει ότι η Γερμανία πρέπει να παραμείνει στο ΝΑΤΟ ώσπου να ιδρυθεί ανεξάρτητη και ικανή ευρωπαϊκή στρατιωτική συμμαχία. Η οποία είναι ασαφής. Και κορυφαία στελέχη του AfD λένε ότι οποιοδήποτε μελλοντικό ευρωπαϊκό στρατιωτικό πλαίσιο πρέπει να σέβεται τα συμφέροντα της Ρωσίας».

Αλλά ούτε σε αυτό συμφωνούν οι εθνικιστές, αφού η συμπρόεδρος του AfD, Αλις Βάιντελ, είναι επιφυλακτική με τη Ρωσία και τον Πούτιν, «όπως έδειξαν πρόσφατες δηλώσεις της για το θέμα των παραβιάσεων του εναερίου χώρου της Πολωνίας». Τότε η Βάιντελ «κάλεσε τη Μόσχα να αποκλιμακώσει». Κάποιοι άλλοι κομματικοί παράγοντες λένε ότι το χάσμα είναι βαθύτερο, ότι οι Ανατολικοί «έχουν άποψη για τη Ρωσία, που τη χρωματίζει η δυσαρέσκειά τους για την ενοποίηση της Γερμανίας».

Το οποίον σημαίνει ότι οι Ανατολικοί Γερμανοί του AfD εξακολουθούν να αισθάνονται ότι δεν έχουν ενταχθεί πλήρως στη Γερμανία και ότι υφίστανται διακρίσεις. Αυτή η δυσαρέσκεια υποτίθεται ότι εκφράζεται ανοιχτά σε ζητήματα όπως είναι η υποχρεωτική θητεία, το ΝΑΤΟ και ο σκοπός του, αλλά και ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας. «Οι Δυτικοί εθνικιστές βλέπουν την αποτροπή και την άμυνα ως μέρος της κυριαρχίας, ενώ οι Ανατολικοί εθνικιστές τις βλέπουν ως συμπτώματα της υποταγής στις ΗΠΑ, στην Κομισιόν και στο ίδιο το Βερολίνο».

Το πολιτικό πρόβλημα του κόμματος είναι, λοιπόν, προφανές: «Οι ίδιες ρήξεις που πυροδοτούνται από τις συζητήσεις περί ΝΑΤΟ και Ρωσίας επανεμφανίζονται κάθε φορά που το κόμμα προσπαθεί να διατυπώσει προτάσεις για την άμυνα. Κάθε φράξια τραβάει στη δική της κατεύθυνση, αφήνοντας το AfD να μιλάει για κυριαρχία χωρίς ποτέ να ορίζει τι σημαίνει στην πράξη αυτός ο όρος. Οι πιο πραγματιστές από τους βουλευτές του AfD λένε απλά ότι, καθώς οδεύουμε προς το να γίνουμε κυβέρνηση, ο ψηφοφόρος πρέπει να ξέρει πού βρισκόμαστε. Δεν μπορούμε να λέμε ένα πράγμα πριν από τις εκλογές και ένα άλλο μετά».

