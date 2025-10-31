Ληστεία στο Λούβρο: Υποτιμήσαμε τον κίνδυνο, παραδέχεται η υπουργός Πολιτισμού

Το Λούβρο, το σύμβολο της γαλλικής τέχνης και πολιτιστικής κληρονομιάς, βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο, όχι για τα αριστουργήματά του, αλλά για την πρόσφατη θεαματική ληστεία που αποκάλυψε τα αδύναμα σημεία ενός συστήματος που θεωρούνταν άτρωτο.

Για πάνω από δύο δεκαετίες, σύμφωνα με τη γαλλίδα υπουργό Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί, το μουσείο ζούσε μέσα σε μια «χρόνια, διαρθρωτική υποτίμηση του κινδύνου διάρρηξης και κλοπής» – μια αδράνεια που τελικά στοίχισε ακριβά.

Η ληστεία σημειώθηκε το πρωί της 19ης Οκτωβρίου, όταν τέσσερις διαρρήκτες, ενεργώντας με κινηματογραφική ακρίβεια, τοποθέτησαν ανυψωτικό μηχάνημα στο εξωτερικό του μουσείου, στο κέντρο του Παρισιού.

Μέσα σε λίγα λεπτά, κατάφεραν να εισβάλουν στην περίφημη Αίθουσα του Απόλλωνα, όπου φυλάσσονται τα κοσμήματα του γαλλικού στέμματος, να σπάσουν τις βιτρίνες και να αποσπάσουν τα πολύτιμα αντικείμενα. Η διαφυγή τους έγινε με δύο ισχυρά σκούτερ, μπροστά στα μάτια της γαλλικής πρωτεύουσας που ξύπνησε σε ένα απίστευτο σκηνικό.

Η προκαταρκτική έκθεση για τη ληστεία, που δημοσιοποιήθηκε λίγες ημέρες αργότερα, περιγράφει ένα μουσείο με ανεπαρκή εξοπλισμό ασφαλείας, παρωχημένα πρωτόκολλα και κακή εσωτερική οργάνωση. «Οι συναγερμοί και οι μηχανισμοί ασφαλείας λειτούργησαν, αλλά αυτό δεν αρκούσε», δήλωσε η Ρασιντά Ντατί στο τηλεοπτικό δίκτυο TF1, εξηγώντας ότι «η ασφάλεια δεν αποτελούσε προτεραιότητα».

Η υπουργός ανακοίνωσε ότι έως το τέλος του έτους θα τεθούν σε εφαρμογή νέα μέτρα, μεταξύ των οποίων ενίσχυση της αντιδιαρρηκτικής προστασίας και τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων που θα αποτρέπουν την προσέγγιση οχημάτων κοντά στο μουσείο. Η υπόθεση, πάντως, έχει προκαλέσει σοβαρούς τριγμούς και στο εσωτερικό του οργανισμού.

Η διευθύντρια του Λούβρου, Λοράνς ντε Καρ, υπέβαλε την παραίτησή της μετά τη ληστεία, ωστόσο η Ντατί δεν την έκανε δεκτή.

Η ίδια μίλησε για «απογοήτευση και έκπληξη» μπροστά στην πραγματικότητα που αντίκρισε στο μουσείο με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στον κόσμο. Πρώην επικεφαλής του Μουσείου Ορσέ, η ντε Καρ είχε αναλάβει τη διεύθυνση του Λούβρου με στόχο να το εκσυγχρονίσει και να το ανοίξει ακόμη περισσότερο στο κοινό.

Οι έρευνες της γαλλικής αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί επτά ύποπτοι, ωστόσο κανένα από τα κλεμμένα κοσμήματα δεν έχει εντοπιστεί. Η υπόθεση, πέρα από το οικονομικό και συμβολικό της βάρος, ανοίγει μια ευρύτερη συζήτηση για την ασφάλεια των μεγάλων ευρωπαϊκών μουσείων, σε μια εποχή που η πολιτιστική κληρονομιά εξακολουθεί να προσελκύει όχι μόνο θαυμαστές, αλλά και διαρρήκτες με φαντασία και οργάνωση.

