Εκλογές ΔΣΑ: Πρώτος ο Δημήτρης Αναστασόπουλος – Στον δεύτερο γύρο η μεγάλη μάχη

Με αυξημένη συμμετοχή σε σχέση με την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση ολοκληρώθηκε το βράδυ της Δευτέρας ο πρώτος γύρος των εκλογών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, μετά τη σύντομη παράταση που δόθηκε στη διαδικασία.

Συνολικά προσήλθαν στις κάλπες 13.835 από τους 24.699 δικηγόρους με δικαίωμα ψήφου, αριθμός αυξημένος σε σχέση με το 2021, όταν είχαν ψηφίσει 12.788 από τους 23.397 εγγεγραμμένους.

Μετά την καταμέτρηση στο 100% των ψήφων, η εικόνα για την κούρσα της προεδρίας διαμορφώνεται ως εξής:

Δημήτρης Αναστασόπουλος: 22,49% (3.015 ψήφοι)

Ανδρέας Κουτσόλαμπρος: 18,84% (2.526)

Μιχάλης Καλαντζόπουλος: 15,42% (2.067)

Αθανάσιος Καμπαγιάννης: 14,59% (1.956)

Αλέξανδρος Μαντζούτσος: 13,44% (1.801)

Θωμάς Καμενόπουλος: 7,46% (1000)

Αντώνης Αντανασιώτης: 4,23% (567)

Θέμης Σοφός: 3,53% (467)

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στον δεύτερο γύρο, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή και Δευτέρα, 7 και 8 Δεκεμβρίου, οπότε και θα αναδειχθεί ο νέος πρόεδρος του μεγαλύτερου δικηγορικού συλλόγου της χώρας για την επόμενη τετραετία.

Οι υποψηφιότητες και οι συνδυασμοί

Στη φετινή αναμέτρηση, ως υποψήφιοι πρόεδροι χωρίς συνδυασμό κατέβηκαν οι Δημήτρης Αναστασόπουλος, Αλέξανδρος Μαντζούτσος, Μιχάλης Καλαντζόπουλος και Ανδρέας Κουτσόλαμπρος. Εκτός του τελευταίου, όλοι οι υπόλοιποι κατήλθαν επίσης με συνδυασμούς που δεν είχαν πρόεδρο.

Υποψήφιοι πρόεδροι με συνδυασμό ήταν οι:

Θέμης Σοφός («Εργατικοί»)

Θωμάς Καμενόπουλος («Πρωτοβουλία Ανεξάρτητων Δικηγόρων ΔΣΑ»)

Αθανάσιος Καμπαγιάννης («Εναλλακτική Παρέμβαση – Δικηγορική Ανατροπή»)

Αντώνης Αντανασιώτης («Αγωνιστική Συσπείρωση Δικηγόρων»)

Στον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά επί 2.443 εγγεγραμμένων πρώτος με ποσοστό 48,38% (657 σταυροί) ο Ηλίας Κλάπας και δεύτερος ο Πολυχρόνης Περιβολάρης με ποσοστό 24,37 (331 σταυροί).

Στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης επί 6.747 δικηγόρων πρώτος ο Δημήτρης Φιλοκαλιώτης με ποσοστό 30,91% (200 σταυροί) και δεύτερη η Μαρία Πρωτοπαπαδάκη με ποσοστό 17,62% (114 σταυροί).

Στις εκλογές της Κυριακής στους 63 Δικηγορικού Συλλόγους της χώρας, εξελέγησαν από το πρώτο γύρο 51 πρόεδροι και σε 9 Συλλόγους θα υπάρξουν επαναληπτικές εκλογές. Ειδικότερα, από το α΄γύρο εξελέγησαν 51 πρόεδροι, εκ των οποίων οι 28 έλαβαν το 100% των ψήφων.

Ακόμη, στους Δικηγορικούς Συλλόγους Βόλου, Έδεσσας, Ηλίας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καλαβρύτων, Καρδίτσας, Κοζάνης, Λειβαδιάς, Μυτιλήνης, Ροδόπης, Τρίπολης και Χίου εκλέχτηκαν για πρώτη φορά νέοι πρόεδροι, καθώς οι παλαιοί πρόεδροι (απερχόμενοι) δεν έθεσαν εκ νέου υποψηφιότητα. Επίσης, στους Δικηγορικούς Συλλόγους Ηρακλείου και Χαλκιδικής εκλέχτηκαν νέοι πρόεδροι, καθώς έχασαν οι παλαιοί οι οποίοι είχαν θέσεις και πάλι φέτος υποψηφιότητα.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News