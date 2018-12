ΕΕ: Σύνοδος κορυφής την Πέμπτη για το Βrexit

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλτ Τουσκ ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας ότι, τελικά, συγκαλεί σύνοδο κορυφής αφιερωμένη στο θέμα του Brexit.

Η σύνοδος θα γίνει την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου, αλλά δεν θα αφορά επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας αποχώρησης της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ενωση.

I have decided to call #EUCO on #Brexit (Art. 50) on Thursday. We will not renegotiate the deal, including the backstop, but we are ready to discuss how to facilitate UK ratification. As time is running out, we will also discuss our preparedness for a no-deal scenario.

