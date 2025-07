Δένδιας από Λίβανο: Κύριος στόχος η προστασία των ελληνορθόδοξων πληθυσμών

Το έντονο και σταθερό ενδιαφέρον της ελληνικής κυβέρνησης για την προστασία των ελληνορθόδοξων πληθυσμών στη Μέση Ανατολή υπογράμμισε για άλλη μια φορά ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, κατά την επίσκεψή του στον Λίβανο, όπου πραγματοποίησε σειρά σημαντικών επαφών και συναντήσεων με πολιτειακούς και θρησκευτικούς ηγέτες της χώρας.

Η επίσκεψη Δένδια στον Λίβανο εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της Ελλάδας για την ενίσχυση της παρουσίας και της υποστήριξής της προς τους Ελληνορθόδοξους πληθυσμούς της περιοχής, μέσα από διπλωματικές και ανθρωπιστικές δράσεις.

Σε δήλωσή του μετά την ολοκλήρωση των επαφών του, ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι συναντήθηκε με τον Πατριάρχη Αντιοχείας Ιωάννη, με τον οποίο συζήτησαν εκτενώς για την προστασία των Ελληνορθόδοξων κοινοτήτων στη Συρία και τον Λίβανο, ιδιαίτερα μετά το πρόσφατο περιστατικό της τρομοκρατικής επίθεσης στον Ναό του Προφήτη Ηλία, που είχε ως αποτέλεσμα πολλά θύματα.

«Η ελληνική κυβέρνηση και ο ελληνικός λαός, η ελληνική κοινωνία έχουν τεράστιο ενδιαφέρον για την κατάσταση και την προστασία των Ορθοδόξων πληθυσμών στη Μέση Ανατολή», τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Κατά τη συνάντηση με τον Πατριάρχη, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στη λειτουργία του Πανεπιστημίου του Μπάλαμαν και ειδικότερα στη Θεολογική Σχολή, με τον κ. Δένδια να υπογραμμίζει το προσωπικό του ενδιαφέρον για το θέμα. Όπως υπενθύμισε, κατά τη θητεία του ως υπουργός Εξωτερικών είχε υπογράψει για την επανέναρξη του ελληνόφωνου προγράμματος της Θεολογικής Σχολής, με δαπάνες του ελληνικού κράτους.

