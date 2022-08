Δεκαεπτάχρονος πιλότος ο νεότερος άνθρωπος που έκανε τον γύρο του κόσμου με αεροπλάνο

Ο Μακ Ράδερφορντ, 17 ετών, έγινε ο νεότερος πιλότος που πέταξε μόνος του σε όλο τον κόσμο, καταρρίπτοντας το ρεκόρ Γκίνες που κατείχε ο 18χρονος Τράβις Λάντλοου από το 2021.

Eπίσης, έγινε ο ο νεότερος άνθρωπος που έκανε τον γύρο της υδρογείου με ελαφρύ μηχανοκίνητο αεροπλάνο, ένα Shark Aero.

Ο Ράδερφορντ με καταγωγή από τη Βρετανία και το Βέλγιο πέταξε πάνω από 30 χώρες και διέσχισε 45.000 χιλιόμετρα σε πέντε μήνες.

Απογειώθηκε από τη Σόφια στις 23 Μαρτίου (όταν ήταν ακόμα 16 ετών), πέταξε πάνω από την Ελλάδα, την Ιταλία, χώρες της Αφρικής και της Ασίας, πέρασε στον Καναδά και στις ΗΠΑ, κατέβηκε στο Μεξικό και διέσχισε τον Ατλαντικό, πριν προσγειωθεί ξανά στη βουλγαρική πρωτεύουσα την Τετάρτη.

Το εκπληκτικό είναι ότι η αδελφή του, Ζάρα, τον Ιανουάριο έγινε η νεότερη γυναίκα που πέταξε μόνη της πάνω κάνοντας τον γύρο του πλανήτη, σε ηλικία 19 ετών.

Μιλώντας πριν από το ταξίδι του, ο Μακ είχε πει ότι οι πτήσεις είναι ένα «όνειρο» που ήταν πάντα μέρος της ζωής του και της αδερφής του που ακολούθησαν τα βήματα της μητέρας και του πατέρα τους, που είναι και οι δύο πιλότοι.

«Οταν είσαι στον αέρα και τα βλέπεις όλα τόσο μικρά, μπορείς κυριολεκτικά να πας όπου θέλεις», ανέφερε ο Μακ και πρόσθεσε «είναι απλά απίστευτο, πάντα μου άρεσε».

Mack Rutherford, 17, is aiming to beat the Guinness World Record for the youngest person to fly around the world solo in a small plane, currently held by Briton Travis Ludlow, who completed the feat aged 18 years and 150 days. pic.twitter.com/OcNySBYLnN

— London Live (@LondonLive) August 22, 2022