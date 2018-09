(Αντρας) διευθυντής στη λίστα με τις 100 πιο επιτυχημένες γυναίκες CEO

Δηλώνει «άφυλος» και «gender fluid», δηλαδή ένας άνθρωπος με μη-σταθερό προσδιορισμό φύλου: γνωρίστε τον Φίλιπ Μπανς, διευθυντή στην Credit Suisse, που εδώ και τέσσερα χρόνια εμφανίζεται στον χώρο εργασίας του άλλοτε με ανδρικό sur mesure κοστούμι ραμμένο από τον πιο ακριβό ράφτη του λονδρέζικου Σίτι κι άλλοτε με την γυναικεία του εκδοχή, ως «Πιπς» φορώντας ακριβά φουστάνια, περούκα και μεϊκάπ.

Ο Μπανς πριν από μερικές ημέρες είδε τον εαυτό του να συμπεριλαμβάνεται στο Νούμερο 32 της λίστας Financial Times & HEROes Champions of Women in Business, μια ετήσια κατάταξη 100 «γυναικών που είναι ηγέτες στις εταιρείες τους».

Ο Μπανς που διευθύνει το τμήμα Διεθνών Αγορών της τράπεζας, δήλωσε «περήφανος που η κοινωνία μας κάνει βήματα μπροστά στο θέμα της αποδοχής της διαφορετικότητας των φύλων», ενώ και η ίδια η εταιρεία του τον συνεχάρη, αποκαλώντας τον μάλιστα σε σχετικό tweet με το γυναίκειο του όνομα, Πιπς.

Ο Μπανς, που είναι παντρεμένος και έχει δυο παιδιά, 18 και 21 ετών, έχει επανειλημμένα δηλώσει πως γνώριζε πως είναι «διαφορετικός» από την ηλικία των τεσσάρων ετών.

Μάλιστα, είχε περιγράψει προηγουμένως σε συνεντεύξεις τους, το πώς περίμενε μέχρι να καθιερωθεί, τρόπον τινά, στην Credit Suisse πριν ξεκινήσει, το 2014, να εμφανίζεται στο γραφείο με φόρεμα και μεϊκάπ.

«Δεν έχω καμία επιθυμία για αλλαγή φύλου. Στο θέμα αυτό δεν υπάρχουν κανόνες, παρά μόνο ετικέτες», επισημαίνει με νόημα.

«Έχω δυο εκπληκτικά παιδιά, ηλικίας 18 και 21 ετών, τα οποία γνωρίζουν ότι ο πατέρας τους θέλει να εκφράζεται διαφορετικά σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Ξέρω ότι όλοι με αγαπούν άνευ όρων για το ποιος είμαι, κι όχι για το πώς επιλέγω να εκφραστώ», προσθέτει.

«Οι κατάλογοι αυτοί έχουν δημιουργηθεί με έναν μόνο στόχο: να δημιουργήσουν ένα ισότιμο περιβάλλον ανάμεσα στα δυο φύλα στους χώρους εργασίας σε ολόκληρο τον κόσμο», σημειώνει με την σειρά της η Σούκι Σάντου, ιδρυτής της INvolve και των HERoes.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η παρουσία του Μπανς στην επίμαχη λίστα προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις σε διαδικτυακά φόρα, με τους περισσότερους να επικρίνουν την επιλογή του, ενώ άλλοι στρέφονται εναντίον του ιδίου του διευθυντή.

«Συγχαρητήρια στις 99 γυναίκες που μπήκαν στη λίστα με τα 100 κορυφαία στελέχη και μερικά ακόμη συγχαρητήρια στην γυναίκα που βρέθηκε στην 101η θέση και που δεν συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο εξαιτίας ενός άνδρα που περιστασιακά φορά ένα φόρεμα», έγραψε ένας χρήστης στα σχόλια κάτω από το άρθρο που αναρτήθηκε από την Daily Mail.

Μια άλλη χρήστης, η Ελεν Μπάρετ, έγραψε «[Ο Μπανς] Δεν είναι γυναίκα, είναι κάποιος που έκλεψε ένα βραβείο από μια γυναίκα».

Υπήρξαν πάντως και οι πιο ψύχραιμες φωνές, όπως εκείνη του χρήστη Τζέισον Σο, ο οποίος επεσήμανε: «Πρόκειται για ένα τολμηρό βήμα προς την κατεύθυνση της ισότητας των φύλων. Αρχίζουμε σιγά σιγά ως κοινωνία να καταλαβαίνουμε ότι η έννοια του «φύλου» δεν είναι πραγματική. Και η συγκεκριμένη λίστα αναγνωρίζει το γεγονός αυτό –την ρευστότητα του ανθρώπινου φύλου».