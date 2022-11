Από τη Χερσώνα στο μέτωπο του Ντονμπάς οι κατάκοποι ρώσοι αλεξιπτωτιστές

Στο Ντονμπάς έστειλαν οι Ρώσοι στρατηγοί τις ελίτ μονάδες των αλεξιπτωτιστών μετά την υποχώρησή τους από τη Χερσώνα.

Σύμφωνα με τη βρετανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών, οι αερομεταφερόμενες μονάδες VDV, που συγκαταλέγονται στις ελίτ μονάδες του ρωσικού στρατού, επιστρέφουν στη μάχη παρά το γεγονός ότι έχουν αποδυναμωθεί σημαντικά και έχουν εξαντληθεί μετά από εννέα μήνες πολέμου.

«Μερικές μονάδες VDV έχουν πιθανότατα ενισχυθεί με εφέδρους», σημείωσε το βρετανικό υπουργείο Αμυνας.

«Αν και το ανεπαρκώς εκπαιδευμένο προσωπικό θα μειώσει την ικανότητα των ελίτ μονάδων, η Ρωσία πιθανότατα να συνεχίσει να τις στέλνει σε τομείς που θεωρούνται εξαιρετικά σημαντικοί».

Οι ρωσικές δυνάμεις VDV, διαβόητες για τη σκληρότητά τους, ήταν μέρος της άμυνας του Χερσώνας στη νότια Ουκρανία και υποχρεώθηκαν να αποσυρθούν επειδή είχε γίνει πολύ δύσκολος ο εφοδιασμός τους.

Αυτές οι μονάδες επιτέθηκαν σε στρατηγικές θέσεις γύρω από το Κίεβο κατά τις πρώτες ώρες της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 24 November 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/NRpAaP79OE

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/5jmEhtnhJ5

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 24, 2022