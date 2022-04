«Ανησυχεί σοβαρά» το Κρεμλίνο για την Υπερδνειστερία

Τα ανησυχητικά γεγονότα που σημειώθηκαν στην αποσχισθείσα από τη Μολδαβία και αυτόνομη πλέον επαρχία της φιλορωσικής Υπερδνειστερίας, τα οποία συνίστανται σε επίθεση στο ντόπιο υπουργείο Εσωτερικών και σε καταστροφή κεραιών λήψης του σήματος του ρωσικού ραδιοφώνου, κινητοποίησαν σε επίπεδο ασφαλείας την κυβέρνηση του Κισινάου μεν, ωστόσο δεν άφησαν αδιάφορη και την επίσης ενδιαφερόμενη Μόσχα.

Ως γνωστόν, στη διατηρούσα όλα τα σοβιετικά εμβλήματα (σφυροδρέπανα, κ.ά.) Υπερδνειστερία σημειώθηκαν κάμποσες επιθέσεις το τελευταίο 24ωρο. Στόχοι υπήρξαν μία στρατιωτική μονάδα, το αρχηγείο της κρατικής ασφάλειας και οι προαναφερθείσες κεραίες της σοβιετικής εποχής.

Το απόγευμα της Τρίτης 26 Απριλίου ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία παρακολουθεί στενά αυτές τις εξελίξεις στη συγκεκριμένη φιλορωσική περιοχή, τις οποίες χαρακτήρισε «λόγους σοβαρής ανησυχίας».

Νωρίτερα, ενδιαφέρον στοιχείο της σχετικής ειδησεογραφίας αποτέλεσε η μετάδοση από το διεθνές πρακτορείο Reuters της πληροφορίας που αρχικώς διακίνησε το ρωσικό πρακτορείο RIA, ότι δηλαδή το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε πως «η Ρωσία θα ήθελε να αποφύγει ένα σενάριο σύμφωνα με το οποίο θα έπρεπε να επέμβει στην περιοχή της Υπερδνειστερίας».

Από πλευράς τους οι Αμερικανοί «εξετάζουν τα αίτια των περιστατικών βίας που σημειώθηκαν στην Υπερδνειστερία», όπως δήλωσε ο υπουργός Αμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Οστιν: «Δεν είμαστε βέβαιοι τι σημαίνουν όλα αυτά, αλλά είναι κάτι το οποίο στο οποίο θα εστιάσουμε» είπε.

Στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν βίντεο που δείχνουν τον βομβαρδισμό τής γέφυρας στον ποταμό Δνείστερο, στα σύνορα της Ουκρανίας με τη Μολδαβία, τη γέφυρα που στην πραγματικότητα αποκόπτει την Περιφέρεια της Οδησσού, τόσο οδικώς όσο και σιδηροδρομικώς.

Today, a missile hit the bridge on the Dniester Estuary. This bridge is a vital transport artery that connects Odessa with the Romanian border. Also, it’s almost the only road and railway communication between three districts of the Odessa region. (IPC-#Ukraine ) #UkraineRussia pic.twitter.com/hBwY9pDBCQ

— Abelardo Vázquez (@Abelard0Vazquez) April 26, 2022