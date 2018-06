Μέρες Δεξιοτεχνίας: World Class Fine Drinking Athens

Το World Class έρχεται για τρίτη χρονιά φέτος στην Αθήνα με ένα νέο concept. Από 7 έως 9 Ιουνίου η κορυφαία πλατφόρμα bartending παγκοσμίως ανοίγει για πρώτη φορά τις πόρτες ενός νέου και ιδιαίτερου χώρου, στο νεοκλασικό κτίριο που βρίσκεται στην οδό Ακαδημίας 23 και μας ξεναγεί στον κόσμο του craftmanship.

Με πρωταγωνιστές premium spirits παγκόσμιας κλάσης, καταξιωμένοι και ταλαντούχοι bartenders από κορυφαία bars της Αθήνας συναντούν ξεχωριστούς και μοναδικούς δημιουργούς από διάφορους καλλιτεχνικούς χώρους και ετοιμάζουν ιδιαίτερες και εντυπωσιακές εκπλήξεις.

Για τρεις ημέρες, ετοιμαστείτε να περιπλανηθείτε στην πλούσια ιστορία και κληρονομιά εκλεκτών αποσταγμάτων, στις γεύσεις προσεκτικά επιλεγμένων υλικών καθώς και στο μοναδικό ταλέντο δεξιοτεχνών από κάθε δημιουργική γωνιά.

Στο νέο «σπίτι» του World Class, στο νεοκλασικό κτίριο της οδού Ακαδημίας 23, σε δύο όμορφους και ευρύχωρους ορόφους, θα ξεδιπλωθούν 7 φαντασμαγορικά pop-up bars, με επίκεντρο τα εκλεκτά spirits του World Class και συμπρωταγωνιστές σχεδιαστές, artists, chefs και city strollers.

Αναλυτικά:

Γνωρίστε την κουλτούρα της τεκίλας Don Julio σε μια σύγχρονη μεξικάνικη γιορτή, μέσα από ένα έργο τέχνης του graffiti καλλιτέχνη, mister.achilles.

Περιπλανηθείτε σε έναν εκλεπτυσμένο βοτανικό κήπο που έχει δημιουργήσει η florist Εμυ Δρίζου, ο οποίος αναδεικνύει τον φρέσκο χαρακτήρα του τζιν Tanqueray No. Ten.

Ζήστε ζεστές και φιλόξενες στιγμές με το Cardhu Single Malt whisky, με καταγωγή από το Σκωτσέζικο Speyside, το οποίο συναντά τον designer Σπύρο Κοντάκη και μαζί δημιουργούν έναν ιδανικό kindred χώρο.

Ανακαλύψτε πώς το εξαίσιο ρούμι Zacapa Solera 23 συνδυάζεται ιδανικά με ένα ευφάνταστο γλυπτό σοκολάτας δια χειρός του διάσημου pastry chef Στέλιου Παρλιάρου.

Εμπνευστείτε από τις αέρινες δημιουργίες που σχεδίασε αποκλειστικά ο ταλαντούχος σχεδιαστής μόδας Στέλιος Κουδουνάρης, απολαμβάνοντας την κομψή και εορταστική βότκα CÎROC.

Ακολουθήστε τα χνάρια του περιπατητή συμβόλου, του blended ουίσκι Johnnie Walker Gold Label Reserve μέσα σε ένα περιβάλλον ζωηρών χρωμάτων και εκρήξεων υφής, διά χειρός των Νίκου Τσιμούρη, digital art graphic designer, και Γιάννη Μικρού, σκηνοθέτη.

Επισκεφτείτε το pop-up bar των single malt whiskies και ταξιδέψτε νοερά στις διάφορες πτυχές της αστικής δεξιοτεχνίας μέσα από μια πρωτότυπη έκθεση φωτογραφίας όπου απεικονίζεται ο κορυφαίος έλληνας ράφτης Βασίλης Μπουρτσάλας.

Η ιδιαίτερη αυτή fine drinking περιπλάνηση κορυφώνεται στο κεντρικό pop-up bar του World Class, όπου θα φιλοξενηθούν καταξιωμένοι και ταλαντούχοι Έλληνες και ξένοι bartenders.

Την πρώτη ημέρα το bar θα καταλάβουν πέντε έλληνες World Class νικητές, ο Πάνος Κανατσούλης (2017), ο Αλέξης Σιμωνίδης (2016), ο Μανόλης Λυκιαρδόπουλος (2015), ο Θοδωρής Πύριλλος (2013) και ο Βασίλης Κυρίτσης (2012), οι οποίοι θα μυήσουν τους καλεσμένους στα μυστικά που κρύβονται πίσω από την premium τέχνη του καλού ποτού.

Τη δεύτερη μέρα το World Class pop-up bar, φιλοξενεί ένα από τα καλύτερα bar του κόσμου (World’s Best 50/rank 4th), το Manhattan Bar Singapore, που μας προσκαλεί σε μια περιήγηση γνώσεων, έμπνευσης και απόλαυσης γεύσεων μέσα από μοναδικά cocktails με βάση τα premium spirits.

Την τελευταία ημέρα στο νεοκλασικό κτίριο της Ακαδημίας 23, θα ενωθούν δύο διαφορετικοί κόσμοι, οι οποίοι αλληλοσυμπληρώνονται άριστα. Από τον κόσμο του καλού ποτού δύο παγκόσμιοι World Class νικητές, ο Αριστοτέλης Παπαδόπουλος (World Class Global Winner 2009) και ο David Rios (World Class Global Winner 2013), θα προετοιμάσουν ο καθένας δύο ευφάνταστα και πρωτότυπα serves, τα οποία θα συνοδεύσουν ένα υπέροχο food pairing από τους γνωστούς και Michelin awarded chef, Νίκο Καραθάνο (Cookoovaya) και Αστέριο Κουστούδη (Hotel Grande Bretagne), εξυψώνοντας την συνολική εμπειρία και την απόλαυση όλων των αισθήσεων.

Ομως τα πράγματα συνεχίζονται!

Από 10 μέχρι 21 Ιουνίου, τη σκυτάλη παίρνουν 40 κορυφαία αθηναϊκά μπαρ, συνεχίζοντας επάξια τη μοναδική εμπειρία του World Class Fine Drinking Athens, με ειδικά Fine Drinking μενού και special happenings. Ένα σιντριβάνι σοκολάτας, καταπράσινοι βοτανικοί κήποι και το αυθεντικό truck της εκλεκτής tequila Don Julio θα επισκεφτούν τα συνεργαζόμενα μπαρ του World Class και θα προσφέρουν αξέχαστες εμπειρίες.

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Και για τις 3 ημέρες η γενική είσοδος είναι στην τιμή των €10, με τα οποία αγοράζετε το βραχιολάκι «World Class Fine Drinking Athens» στο νεοκλασικό κτίριο στην Ακαδημίας 23 και έχετε: πρόσβαση στα pop-up bars και τις 3 ημέρες, 2 signature ποτά δικής σας επιλογής, καθώς και τη δυνατότητα να απολαύσετε μοναδικά ποτά σε προνομιακή τιμή σε όλα τα συνεργαζόμενα bar του «World Class Fine Drinking Athens» μέχρι και τις 21 Ιουνίου. Ακόμη, πριν από την εκδήλωση έχετε τη δυνατότητα να προαγοράσετε το εισιτήριό σας από την ειδική εφαρμογή του eventora.com.

Τα υπέροχα αθηναϊκά bars που συμμετέχουν στο World Class και είναι έτοιμα να σας υποδεχτούν, είναι τα εξής:

Info

Στο πλαίσιο της υπεύθυνης κατανάλωσης, το World Class Fine Drinking Athens ενημερώνει ότι για την ασφαλή μετακίνησή σας το τριήμερο 7-9 Ιουνίου πλησίον του χώρου της εκδήλωσης υπάρχουν: στάσεις του μετρό στο Σύνταγμα και Πανεπιστήμιο, καθώς και αρκετές στάσεις ΟΑΣΑ.

Ταυτόχρονα, συναρπαστικά διαδραστικά quiz και χρήσιμες συμβουλές σας περιμένουν στο νεοκλασικό κτίριο στην Ακαδημίας 23 για να ενημερωθείτε για την υπεύθυνη κατανάλωση.

Η είσοδος στον χώρο του νεοκλασικού κτιρίου της Ακαδημίας 23 επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών.

Για περισσότερες πληροφορίες για το World Class Fine Drinking Athens, επισκεφτείτε τη σελίδα του World Class Greece στο Facebook

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

