Στην ΕΛΑΣ πρόσωπο-κλειδί στη δολοφονία της δημοσιογράφου από τη Μάλτα

Ξανά στο προσκήνιο εισέρχεται η υπόθεση δολοφονίας της δημοσιογράφου από τη Μάλτα. Αυτή τη φορά στο «παιχνίδι» των αποκαλύψεων σημαντικό ρόλο καλείται να διαδραματίσει και η Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας βρίσκεται η πρώην τραπεζική υπάλληλος στην Pilatus Bank, με καταγωγή από τη Ρωσία, Μαρία Εφίμοβα, η οποία έφυγε από τη Μάλτα για την Αθήνα τον περασμένο Αύγουστο. Η 36χρονη γυναίκα, που συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας στην Αθήνα, αναζητείτο με βάση ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης. Παρουσιάστηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Συντάγματος, όπου δήλωσε τα στοιχεία της και ανέφερε στους αστυνομικούς πως πρέπει να υπάρχει «κάτι σε βάρος μου».

Οι αστυνομικοί ερεύνησαν και διαπίστωσαν ότι πράγματι εκκρεμούσαν δύο ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης από τις αρχές της Μάλτας, για υπεξαίρεση και απάτη, γι’ αυτό και προχώρησαν στη σύλληψή της. Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Εφετών, ο οποίος διέταξε την προφυλάκισή της και αργότερα μεταφέρθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού, μέχρι να εξεταστεί το αίτημα έκδοσής της στη Μάλτα.

Η εξέλιξη φτάνει στο φως αρκετούς μήνες μετά τη δολοφονία της μαλτέζας δημοσιογράφου Ντάφνι Καρουάνα Γκαλιζία που είχε χρησιμοποιήσει το μπλογκ της για να καταγγείλει για διαφθορά τον στενό κύκλο του πρωθυπουργού της χώρας της, με πολλές από τις καταγγελίες να βασίζονται στις διαρροές των Panama Papers. Σκοτώθηκε σε έκρηξη αυτοκινήτου τον Οκτώβριο.

Οπως αναφέρει το BBC, η δημοσιογράφος χρησιμοποίησε ως πηγή το όνομα της ρωσίδας τραπεζικού για να αποδείξει ότι η σύζυγος του πρωθυπουργού της Μάλτας, Μισέλ Μουσκάτ, λάμβανε σημαντικά χρηματικά ποσά μέσω offshore.

Επιστολή στον έλληνα πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, απέστειλε η ευρωβουλευτής από την Πορτογαλία, Μαρία Γκομέζ, ζητώντας την προστασία της Εφίμοβα, μιας «σημαντικής» όπως γράφει στο Twitter, μάρτυρος για την υπόθεση διαφθοράς και τις εν εξελίξει έρευνες σχετικά με την κυβέρνηση της Μάλτας και την τράπεζα Pilatus Bank μετά τη δολοφονία της Γκαλιζία και τα Panama Papers.

My letter to Prime Minister of #Greece @tsipras_eu asking protection for #MariaEfimova, an important witness on #corruption/#AML investigations ongoing on #Malta’s #PilatusBank & Gov members. After #PanamaPapers & #DaphneCaruanaGalizia assassination https://t.co/149wfyKKJ2

— Ana Gomes, MEP (@AnaGomesMEP) March 20, 2018