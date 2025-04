Πασχαλινή Εορταγορά: «Λουλούδια & Χρώματα» της Πόρτας Ανοιχτής

Τα παιδιά, το προσωπικό και οι εθελόντριες της Πόρτας Ανοιχτής προσκαλούν στην Πασχαλινή Εορταγορά που θα πραγματοποιηθεί στις 11 & 12 Απριλίου 2025 (10:00-18:00) στο Φουαγιέ του Πολεμικού Μουσείου (Ριζάρη 2, Αθήνα).

Όπως πάντα, θα βρείτε Πασχαλινά δώρα, στολίδια και χειροποίητες λαμπάδες, ρούχα, αξεσουάρ & κοσμήματα, παιχνίδια, χειροτεχνίες, βιβλία, είδη σπιτιού, γκραβούρες, πορσελάνες, συσκευασμένα τρόφιμα, σπιτικά γλυκά & πολλά άλλα, σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210-96 37 124 & 210-96 22 290 και στο [email protected]

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή, ειδικώς αναγνωρισμένο φιλανθρωπικό σωματείο, ιδρύθηκε το 1972 για να προσφέρει υπηρεσίες στον άνθρωπο με εγκεφαλική παράλυση στην Ελλάδα.

Στο Πρότυπο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Πόρτα Ανοιχτή προσφέρεται καθημερινά και δωρεάν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και προγραμμάτων υψηλής ποιότητας για την εκπαίδευση, αποκατάσταση, ψυχαγωγία και κοινωνική ένταξη 240 παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με εγκεφαλική παράλυση.

Με σεβασμό, υποστήριξη, ενθάρρυνση και ελπίδα, η Πόρτα Ανοιχτή βρίσκεται δίπλα στον άνθρωπο με αναπηρία σε κάθε στάδιο της ζωής του και στο πλευρό της οικογένειάς του. Παράλληλα, μετεκπαιδεύει στελέχη, ενημερώνει την κοινή γνώμη και ενθαρρύνει την επιστημονική έρευνα, κυρίως γύρω από τα αίτια της εγκεφαλικής παράλυσης και πιθανά μέτρα πρόληψης, επισημαίνεται.

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή είναι Οργανωτικό Μέλος για την Ελλάδα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εγκεφαλικής Παράλυσης (ICPS) και μέλος του European Association of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD), της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί» και του «Δικτύου».

Διεύθυνση: Μ. Γερουλάνου 117, 164 52, Αργυρούπολη

Τηλ.: 210 9622290| www.eps-ath.gr|e-mail: [email protected]|

Περισσότερες πληροφορίες στα Social Media:

Facebook: https://www.facebook.com/portaanoixti/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cerebral-palsy-greece-open-door/

You Tube: https://www.youtube.com/user/CerebralPalsyGreece/videos

