Τα νέα στοιχεία για τον Αρη είναι κρυμμένα στον υγρό πυρήνα του

Εχουν περάσει τέσσερις μήνες από τότε που σταμάτησε η λειτουργία του «ρομποτικού αυτιού» που είχε στείλει η NASA στον Αρη για να αφουγκραστεί τα μυστικά της εξέλιξης του πλανήτη που κρύβονται στον πυρήνα του.

Το ρομποτικό σκάφος InSight της NASA μελετούσε για τέσσερα χρόνια τα σεισμικά κύματα που ταξιδεύουν προς τον πυρήνα του Κόκκινου Πλανήτη, μέχρι το φωτοβολταϊκό πάνελ του σκάφους να καλυφθεί ολοσχερώς από την αρειανή σκόνη, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.

Ο ρομποτικός προσεδαφιστής ανέπτυξε, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ένα ευρυζωνικό σεισμόμετρο το οποίο ανίχνευε όλα τα σεισμικά γεγονότα του πλανήτη, τα οποία προκαλούνταν από προσκρούσεις μετεωριτών αλλά και σεισμούς στον ίδιο τον πλανήτη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αρης έχει σεισμούς, παρά το γεγονός ότι λείπει το βασικό συστατικό των γήινων σεισμών: οι τεκτονικές πλάκες. Δεν διαθέτει κάθε πλανήτης κινούμενα τμήματα φλοιού που δημιουργούν την επιφάνειά του και προκαλούν μια σειρά γεωφυσικών φαινομένων. Στην περίπτωση του Αρη οι σεισμοί είναι προϊόν της συρρίκνωσης και του ραγίσματος του φλοιού καθώς ψύχεται.

Η καταγραφή των σεισμών είναι η βάση, όπως μεταφέρουν οι New York Times, της δημιουργίας ενός ηχογραφήματος του πλανήτη, μια χαρτογράφηση δηλαδή του φλοιού, του μανδύα και ιδιαίτερα του πυρήνα του Αρη, τα οποία παρουσιάστηκαν σε μελέτη που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα στο επιστημονικό περιοδικό «Proceedings of the National Academy of Sciences».

Σε αυτό βοήθησε η ανάλυση των δεδομένων από δύο σεισμικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στο αντίθετο ημισφαίριο, από το InSight. Μετρώντας τη διαφορά ανάμεσα στους χρόνους διαδρομής των σεισμικών κυμάτων που πέρασαν μέσα από τον πυρήνα, σε σχέση με τα σεισμικά κύματα που παρέμειναν στον μανδύα, οι ερευνητές κατάφεραν να δημιουργήσουν μοντέλα που περιγράφουν τις φυσικές ιδιότητες του πυρήνα.

Ο πυρήνας του Κόκκινου Πλανήτη είναι υγρός, διαφορετικός από τον γήινο, ο οποίος χωρίζεται σε εξωτερικό (στερεό) και εσωτερικό (υγρό). Βρέθηκε μικρότερος και πιο συμπυκνωμένος από ό,τι υπέθεταν έως σήμερα οι επιστήμονες, ενώ αποτελείται από ένα μείγμα σιδήρου και πολλών άλλων στοιχείων, όπως μια μεγάλη ποσότητα θείου και μικρότερες ποσοτήτες οξυγόνου, άνθρακα και υδρογόνου.

Οπως επισημαίνει η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Τζέσικα Ιρβινγκ, λέκτορας Γεωεπιστημών στο Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ, «τα νέα αποτελέσματα είναι σημαντικά για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο ο σχηματισμός και η εξέλιξη του Αρη διαφέρουν από εκείνα της Γης. Οι νέες θεωρίες σχετικά με τις συνθήκες σχηματισμού και τα δομικά στοιχεία του Κόκκινου Πλανήτη θα πρέπει να είναι σε θέση να ταιριάζουν με τις φυσικές ιδιότητες του πυρήνα, όπως αποκαλύπτονται από αυτή τη νέα μελέτη».

Η εκπληκτικά μεγάλη ποσότητα ελαφρών στοιχείων που υπάρχουν στο εσωτερικό στρώμα του Aρη διαφέρει έντονα από το συγκριτικά μικρότερο ποσοστό βάρους ελαφρών στοιχείων στον πυρήνα της Γης, υποδεικνύοντας ότι ο πυρήνας του Aρη είναι πολύ λιγότερο πυκνός και περισσότερο συμπιεζόμενος από τον πυρήνα της Γης.

«Η μοναδικότητα του πυρήνα της Γης τής επιτρέπει να δημιουργεί ένα μαγνητικό πεδίο που μας προστατεύει από τους ηλιακούς ανέμους, βοηθώντας να διατηρούμε το νερό. Ο πυρήνας του Aρη δεν δημιουργεί αυτή την προστατευτική ασπίδα, και έτσι οι συνθήκες στην επιφάνεια του πλανήτη είναι εχθρικές για τη ζωή» εξηγεί ο αναπληρωτής καθηγητής Γεωλογίας του συνεργαζόμενου στην έρευνα Πανεπιστημίου του Μέριλαντ, Νίκολας Σμερ.

Παρότι ο Aρης δεν διαθέτει σήμερα μαγνητικό πεδίο, οι επιστήμονες υποθέτουν από τα ίχνη μαγνητισμού που παραμένουν στον φλοιό του ότι κάποτε υπήρχε μια μαγνητική θωράκιση παρόμοια με το γήινο πεδίο. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ο Aρης εξελίχθηκε σταδιακά στις σημερινές του συνθήκες, μετατρεπόμενος από έναν πλανήτη με δυνητικά κατοικήσιμο περιβάλλον σε ένα απίστευτα εχθρικό περιβάλλον.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News