Εκτοξεύτηκε η διαστημική αποστολή JUICE με προορισμό τον Δία και τα παγωμένα φεγγάρια του

Εκτοξεύτηκε την Παρασκευή η διαστημική αποστολή JUICE του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) με προορισμό τον Δία και τα φεγγάρια του.

Η εκτόξευση έγινε στις 3.15 μ.μ. ώρα Ελλάδας με το διαστημόπλοιο Ariane 5, ενώ 28 λεπτά αργότερα, το JUICE διαχωρίστηκε από το διαστημόπλοιο για να συνεχίσει το ταξίδι του.

Another view of @ariane5 #VA260 liftoff and ascent. For real-time mission updates, follow @Arianespace and @ESA_JUICE 👍 pic.twitter.com/1YCuYhPr2h

— ESA (@esa) April 14, 2023