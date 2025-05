Nepo babies ή μελλοντικοί σούπερ σταρ;

Η Μπλου Αϊβι Κάρτερ είναι nepo baby (λέξη που προέρχεται από τον όρο νεποτισμό για την οικογενειοκρατία). Με άλλα λόγια, είναι ένα από αυτά τα προνομιούχα παιδιά διασήμων γονιών που κάνουν καριέρα εύκολα και γρήγορα, χάρη στο όνομα και τις διασυνδέσεις της οικογένειάς τους. Η Μπλου Αϊβι Κάρτερ εμφανίστηκε για πρώτη φορά δημόσια στην αγκαλιά της μαμάς της Μπιγιονσέ και του μπαμπά της Τζέι-Ζι, όταν οι γονείς της αποφάσισαν να δώσουν στη δημοσιότητα φωτογραφίες του μωρού τους, περίπου έναν μήνα μετά τη γέννησή της στις 17 Ιανουαρίου 2012.

Και τώρα στην εφηβεία της είναι ήδη καλλιτέχνης. Ενώ τα περισσότερα 13χρονα περνούσαν το βράδυ της Δευτέρας, 28 Απριλίου, μέσα στο άγχος για τα μαθήματα, τους αμήχανους σχολικούς έρωτες και για το τι θα ποστάρουν στο TikTok, η Μπλου Αϊβι Κάρτερ εμφανιζόταν μπροστά σε ένα πλήθος 70.000 ανθρώπων μαζί με τη μητέρα της στην εναρκτήρια βραδιά της νέας περιοδείας της Μπιγιονσέ, γράφει στο BBC News η Γιασμίν Ρούφο.

Η πολυαναμενόμενη περιοδεία The Cowboy Carter Tour 2025 -η δέκατη της αμερικανίδας σταρ- με τη οποία υποστηρίζει το τελευταίο της άλμπουμ «Cowboy Carter», αναδεικνύοντας το ταλέντο των μαύρων καλλιτεχνών στην μουσική country, ξεκίνησε με τεράστια επιτυχία στο SoFi Stadium του Λος Αντζελες και θα συνεχιστεί σε μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ και της Ευρώπης, πριν ολοκληρωθεί στις 26 Ιουλίου στο Πάρανταϊζ της Νεβάδα.

Το εντυπωσιακό θεατρικό σόου της Μπιγιονσέ έλαβε διθυραμβικές κριτικές από τον διεθνή Τύπο, ενώ δεν πέρασαν απαρατήρητες οι πολυάριθμες cameo εμφανίσεις της κόρης της σε όλη την παράσταση, και ιδιαίτερα ο σόλο χορός της Μπλου Αϊβι κατά τη διάρκεια του κομματιού «Déjà Vu», επιτυχία των γονιών της του 2006. Επαινέθηκε, μάλιστα, ιδιαίτερα για τις απόλυτα επαγγελματικές επιδόσεις της.

«Πρέπει να είναι μια από τις πιο πειθαρχημένες 13χρονες στην Αμερική», έγραψε για την Μπλου Αϊβι Κάρτερ ο Κρις Γουίλμαν στο Variety, ο οποίος σχολίασε ότι η παράσταση της Μπιγιονσέ, «ένα mashup hardcore χορευτικής μουσικής και country/Americana διάρκειας 2 ωρών και 45 λεπτών», είναι μια «παραληρηματικά υπέροχη, θολή, διασκέδαση που σπάει τα όρια». Στα social media, δε, οι φαν έγραψαν ότι το παιδί-θαύμα είναι το «μεγαλύτερο nepo baby όλων των εποχών» θαυμάζοντας τις άψογες χορευτικές της φιγούρες.

Να σημειωθεί ότι στο SoFi Stadium εμφανίστηκε για πρώτη φορά και η μικρότερη κόρη της Μπιγιονσέ, η εφτάχρονη Ρούμι Κάρτερ. Στο τραγούδι «Protector», στο οποίο η μικρή ακούγεται να λέει «Mom, can I hear the lullaby, please?», η Ρούμι χαμογελούσε και χαιρετούσε το πλήθος των θαυμαστών της μαμάς της, ενώ η Μπλου Αϊβι χόρευε πίσω της.

Κατά τη διάρκεια του τραγουδιού, δε, η Μπλου Αϊβι αγκάλιασε τη μητέρα και την αδελφή της από πίσω, σε στυλ προστάτης (protector). Και όταν όλα έγιναν κάπως υπερβολικά για τη Ρούμι, η Μπλου Αϊβι τη βοήθησε να φύγει από τη σκηνή, έγραψε η Μεγκ Γουόλτερς στην AOL.

Τα nepo babies, που συχνά ανελίσσονται με γρήγορους ρυθμούς σε κλάδους όπως ο κινηματογράφος, η μόδα και η μουσική, μπορεί να είχαν αντιμετωπιστεί με περιφρόνηση στο παρελθόν, αλλά η ερμηνεία της Μπλου Αϊβι έχει περιπλέξει το αφήγημα, παρατηρεί η Ρούφο στο BBC.

Η έφηβη είχε μεν πρόσβαση σε μια σκηνή την οποία οι περισσότεροι μόνο να την ονειρευτούν θα μπορούσαν, αλλά έδωσε επίσης μια πολύ εντυπωσιακή παράσταση -φαν και κριτικοί συμφωνούν απόλυτα σε αυτό-, γεγονός το οποίο εγείρει το ερώτημα: Είναι απλώς ακόμη ένα παράδειγμα παιδιού διασημότητας στο οποίο έπεσαν αδικαιολόγητα τα φώτα της δημοσιότητας ή μήπως η Μπλου Αϊβι είναι μια πραγματική σταρ από μόνη της;

Επίσης, δεν είναι η πρώτη δημόσια εμφάνιση της Μπλου Αϊβι. Πριν από δύο χρόνια συνόδευσε τη μητέρα της στην παγκόσμια περιοδεία της «Renaissance», χορεύοντας μαζί της στη σκηνή τα «My Power» and «Black Parade», δύο από τις πιο διάσημες στιγμές της παράστασης, και πέρυσι δάνεισε τη φωνή της στον χαρακτήρα της Κιάρα στο πρίκουελ «Μουφάσα: Ο Βασιλιάς των Λιονταριών» (2024), ενώ πιο πρόσφατα, χόρεψε μαζί με τη Μπιγιονσέ στην πρώτη live παράστασή της με τραγούδια από το άλμπουμ «Cowboy Carter» στο ημίχρονο του αγώνα των Houston Texans και Baltimore Ravens, ανήμερα τα Χριστούγεννα (Δείτε το βίντεο κλιπ)

Ωστόσο, η δημοσιογράφος Κάρολαϊν Σάλιβαν (μουσικοκριτικός του Guardian για τη ροκ και την ποπ) υποστηρίζει ότι η πορεία της Μπλου Αϊβι προς το βασίλειο των σταρ «έχει να κάνει πολύ λίγο με την ίδια και έχει να κάνει απολύτως με τον γονέα».

«Εχει να κάνει με το πόσο μας αρέσει ή δεν μας αρέσει ο γονέας: η Μπιγιονσέ είναι πολύ αγαπητή, οπότε οι θαυμαστές της θα επαινέσουν την Μπλου Αϊβι», εξηγεί στο BBC. «Φυσικά, βοηθάει το γεγονός ότι είναι καλή σε αυτό που κάνει, αλλά ακόμα κι αν δεν ήταν, θα της ανοιγόταν ένας πιο εύκολος δρόμος».

Η Σάλιβαν λέει ακόμη πως το γεγονός ότι η Μπλου Αϊβι εμφανίζεται επειδή το θέλει η ίδια και όχι επειδή την αναγκάζει η μητέρα της, συμβάλλει στον τρόπο που την αντιλαμβανόμαστε.

Μιλώντας, δε, στο BBC τον περασμένο μήνα, η μητέρα της Μπιγιονσέ, Τίνα Νόουλς, είπε ότι η Μπλου Αϊβι και τα αδέλφια της ανατρέφονται για να κάνουν «ό,τι θέλουν για τον εαυτό τους… αλλά σίγουρα δεν πιέζονται για να μπουν στη σόου μπίζνες». Και πρόσθεσε ότι η εγγονή της έπρεπε να «δουλέψει» για τον ρόλο της στο πρίκουελ του «Βασιλιά των Λιονταριών» και ότι «ανησυχεί για τη φήμη» που επηρεάζει τα εγγόνια της.

Η Μπλου Αϊβι, σημειώνει τέλος στο BBC News η Γιασμίν Ρούφο, δεν είναι το πρώτο παιδί που εμφανίστηκε στη σκηνή με τον διάσημο γονέα του. Η 17χρονη κόρη της Madonna έπαιξε πιάνο στην περιοδεία της μητέρας της «Celebration» του 2023, η 19χρονη κόρη του Νέιβ Γκρολ τραγουδάει συχνά μαζί του στη σκηνή και ο γιος του Φιλ Κόλινς ήταν ο ντράμερ στην περιοδεία του το 2019.

«Δεν παίζει ντραμς επειδή είναι γιος του αφεντικού, αλλά επειδή είναι αρκετά καλός», δήλωσε ο πρώην ντράμερ των Genesis το 2019, υπερασπιζόμενος την απόφασή του να πάρει τον 17χρονο γιο του στην παγκόσμια περιοδεία του.

Η Σάλιβαν παρατηρεί ότι αν ένας μουσικός φέρνει το παιδί του στη σκηνή «απλώς και μόνο για να το κάνει», συχνά μπορεί να είναι «ντροπή και ξεφτίλα», αλλά αν γίνει σωστά, μπορεί να είναι «απίστευτα γλυκό και να δείχνει πολλή αγάπη».

Πολλοί κριτικοί, όπως ο Τόμας Μίερ στο Rolling Stone, δήλωσαν ότι η εμφάνιση στη σκηνή της μικρότερης κόρης της Μπιγιονσέ, Ρούμι, στο «Protector», ήταν «μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς».

Η Νορθ Γουέστ, η 11χρονη κόρη της Κιμ Καρντάσιαν και του Κάνιε Γουέστ, έχει επίσης ξεκινήσει πρόσφατα τη μουσική της καριέρα, τραγουδώντας έναν ραπ στίχο στα Ιαπωνικά στο single «Childlike Things» της FKA Twigs.

Με ανάρτησή της στο X, η αγγλίδα Twigs δήλωσε ότι επέλεξε να συνεργαστεί με τη Νορθ Γουέστ επειδή «η ενέργειά της εμπνέει πάρα πολύ» και έχει «τόσο μεγάλη αυτοπεποίθηση».

«Εγώ δεν είχα τόση αυτοπεποίθηση όταν ήμουν παιδί. Ημουν πολύ ντροπαλή, φοβόμουν το σκοτάδι, ήμουν πολύ διαφορετική από τα άλλα παιδιά στο σχολείο μου. Ξαφνικά σκέφτηκα ότι θα ήθελα πολύ να έχω μια φίλη σαν τη Νορθ, που μπορεί να μιλήσει για τον εαυτό της», είπε.

Η Νορθ Γουέστ εμφανίστηκε επίσης ως νεαρός Σίμπα στη συναυλία για την 30ή επέτειο του «Βασιλιά των Λιονταριών» στο Hollywood Bowl πέρυσι, αλλά το τραγούδι της επικρίθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Με δεδομένο το πόσο αμφιλεγόμενοι είναι οι γονείς της, νομίζω ότι η Νορθ Γουέστ θα δυσκολευτεί να ξεφύγει από τους ισχυρισμούς περί nepo baby, γιατί αν δεν είναι απίστευτα ταλαντούχα, θα την κατακρίνουν», σχολιάζει η Σάλιβαν στο BBC.

Τον Δεκέμβριο του 2022, το αφιέρωμα του περιοδικού New York magazine στα nepo babies προκάλεσε αναταραχή στη βιομηχανία του θεάματος. Το εξώφυλλο παρουσίαζε τα πρόσωπα διάσημων ηθοποιών, όπως οι Ντακότα Τζόνσον, Τζακ Κουέιντ, Ζόι Κράβιτς, και Λίλι Ρόουζ-Ντεπ, μονταρισμένα πάνω από σώματα μωρών, με τίτλο: «Εχει τα μάτια της μητέρας της. Και ατζέντη».

