Κυκλοφορεί και νέο βιβλίο «που κάνει το Μπάκιγχαμ να τρέμει»

Υπάρχει ένα «εκρηκτικό νέο βιβλίο για τη βασιλική οικογένεια» έγραψαν όλα τα διεθνή Μέσα που ασχολούνται και με τέτοια ζητήματα, δηλαδή με το εξής ένα, με τον βρετανικό θρόνο και με τα παρελκόμενά του – με τα πρόσωπα δηλαδή, με τα σκαναδαλάκια τους και με όλα τα συναφή. Το πόνημα τιτλοφορείται «Courtiers: The hidden power behind the crown» («Αυλοκόλακες, η κρυμμένη εξουσία πίσω από το στέμμα») και το συνέγραψε o Βάλενταϊν Λόου, συντάκτης των λονδρέζικων Times και εξειδικευμένος στο υψηλό ρεπορτάζ του παλατιού.

Το βιβλίο περιλαμβάνει το «συγκλονιστικό παρασκήνιο» για τα πεπραγμένα της αμερικανίδας πρώην ηθοποιού Μέγκαν Μαρκλ, συζύγου του Χάρι, υιού του βασιλιά της Αγγλίας Καρόλου του Γ΄και της αειμνήστου Νταϊάνας, θανούσης σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι. Το έργο του Λόου είναι «γεμάτο αποκαλύψεις» για «τα τελευταία ταραχώδη χρόνια της βασιλικής οικογενείας», τα οποία «είχαν αποκορύφωμά τους τον θάνατο της Ελισάβετ στις 8 Σεπτεμβρίου». Το βιβλίο έχει βασιστεί σε διαρροές παλατιανών και κυκλοφόρησε με στόχο να γίνει «μπεστ σέλερ» στο Νησί, πιθανώς και στις ΗΠΑ.

Πρώτη και υποτίθεται πιπεράτη αποκάλυψη του Λόου είναι η εξής:

Tο 2018 η Μέγκαν είχε την εντύπωση ότι έπειτα από τις δεσμεύσεις που της επέβαλε το Μπάκιγχαμ έπρεπε να αμείβεται για τις υπηρεσίες της, μάλιστα διαλαλούσε αυτήν την επιθυμία της.

Δεύτερη και πιο πιπεράτη από την πρώτη, ότι η Μέγκαν, νωρίτερα, είχε εκβιάσει τον μετέπειτα σύζυγό της Χάρι με το εξής… επιχείρημα: αν ο πριγκιπόπαις δεν δημοσιοποιούσε αμέσως τη σχέση τους, εκείνη θα τον χώριζε. Φυσικά, ο Χάρι υπέκυψε στον εκβιασμό της. Ωστόσο δεν βρήκε και την ησυχία που γύρευε.

Οπως όλοι γνωρίζουμε θέλοντας και μη, η Μέγκαν έσυρε τον Χάρι στην Καλιφόρνια. Προτού τον σύρει, ο ερωτευμένος γαλαζοαίματος ταλανίστηκε από «εσωτερικά μαρτύρια» που αφορούσαν τα αποτελέσματα της φυγής του από το παλάτι. Ο νεαρός φοβόταν ότι θα αποκλειόταν από τη βασιλική οικογένεια και ότι θα τον υποσκέλιζε ο πρίγκιπας Τζορτζ (νυν δεύτερος τη βασιλική τάξει μετά τον πατέρα του πρίγκιπα Γουίλιαμ). Ολα αυτά, όπως ήδη είπαμε, ο Λόου λέει ότι τα πληροφορήθηκε από αυλικούς και παρατρεχάμενους του Μπάκιγχαμ.

Την ίδια εποχή των προαναφερθέντων «εσωτερικών μαρτυρίων» ο Χάρι αρνήθηκε να συναντήσει τον μεγαλύτερο αδερφό του, τον Γουίλιαμ, με τον οποίο ψυχράνθηκε, έτσι οι σχέσεις τους επιδεινώνονταν συνεχώς. Σύμφωνα με άλλη πηγή του βιβλίου, πέρα ​​από την τριβή μεταξύ των δύο βασιλικών αδελφών, ο Χάρι φοβόταν ότι, αν μιλούσε με τον αδελφό του, το επιτελείο του Γουίλιαμ θα έπιανε κατόπιν τα αγγλικά ταμπλόιντ και θα τον έδινε στεγνά, μεταφέροντας στις κίτρινες φυλλάδες τα διαμειφθέντα χαρτί και καλαμάρι. Η Ελισάβετ απέναντι σε όλα αυτά τι έκανε; Το 2019 άστραψε και βρόντηξε στον Χάρι, όπως έγραψε στην Corriere della Sera ο ανταποκριτής της στο Λονδίνο.

Σε δικό του κείμενο με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου του Λόου, το αμερικανικό Μέσο New York Post έγραψε ότι το προσωπικό του παλατιού είχε τη χειρότερη γνώμη για την παρακατιανή Αμερικανίδα που παρεισέφρησε στα βασιλικά σαλόνια. Η Μαρκλ εξαρχής σχεδίαζε την έξοδό της (μετά του Χάρι, φυσικά) από το παλάτι, είπαν στον Λόου, ενώ η ίδια ήταν «αντικοινωνική και νάρκισσος» (ο αμερικανικός νεολογισμός που χρησιμοποίησε η ΝΥΡ και μάλλον αναφέρεται και στο βιβλίο του Λόου είναι «narcissistic sociopath»).

