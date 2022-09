Ο Μπράντ Πιτ τώρα και γλύπτης!

Ενα νέο του ταλέντο παρουσίασε ο Μπραντ Πιτ, σε έκθεση Τέχνης, στη Φινλανδία. Ο δημοφιλής ηθοποιός εξέθεσε τα πρώτα του έργα στη γλυπτική, σε μουσείο στο Τάμπερε, δίπλα σε αυτά του αυστραλού μουσικού Νικ Κέιβ!

Οπως γράφει o βρετανικός Guardian, ο 58χρονος σταρ έδωσε το «παρών» στην έκθεση μαζί με τον αστέρα της μουσικής, προκειμένου να παρουσιάσουν οι ίδιοι τα εκθέματα, τα οποία αποτελούν μέρος μίας ευρύτερης έκθεσης του διάσημου βρετανού καλλιτέχνη, Τόμας Χαουζέγκο. Η συμμετοχή τους, μάλιστα, αποτέλεσε έκπληξη, διότι δεν είχε ανακοινωθεί νωρίτερα.

Ο αυτοδίδακτος, σε μεγάλο βαθμό, ηθοποιός συμμετέχει στην έκθεση με εννέα έργα, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζουν ένα σπίτι από σιλικόνη, με σημάδια από πυροβολισμούς και ένα άλλο σπίτι, φιλοτεχνημένο από φλοιό δένδρου, που συγκρατείται πρόχειρα με μία ταινία.

Πρόκειται για ένα έργο με τον τίτλο: «A House A Go Go» (2017). Εκτός από τα συμβολικά αυτά σπίτια, ο 58χρονος ηθοποιός παρουσιάζει ένα κουτί από μπρούτζο, μεγάλου μεγέθους, με αποτυπώματα μελών του ανθρώπινου σώματος, τα οποία όμως φαίνεται να επιχειρούν να το σπάσουν, για να ξεφύγουν από αυτό, όπως επίσης και το ξύλινο γλυπτό «Aiming At You I Saw Me But It Was Too Late This Time» (2020), το οποίο παρουσιάζει μία οπλομαχία μεταξύ οκτώ μορφών.

Οπως δήλωσε ο Μπραντ Πιτ, «η γλυπτική είναι μία διέξοδος και μία μέθοδος αναστοχασμού», στην οποία καταγράφει τον εαυτό του και τα συναισθήματά του, λαμβάνοντας υπόψιν του, εκείνους που μπορεί να έχει πληγώσει και τις στιγμές που απλώς έκανε λάθος. Ο σούπερ σταρ του Χόλιγουντ κατέφυγε στην κεραμική και την αγγειοπλαστική, όπως επισημαίνει η βρετανική εφημερίδα, μετά το διαζύγιό του, με την Αντζελίνα Τζολί, περνώντας μάλιστα έως και 15 ώρες την ημέρα στο στούντιο του βρετανού εικαστικού, ο οποίος αποφάσισε να τον συμπεριλάβει στην έκθεσή του, «κατά τη διάρκεια του κορονοϊού», όπως χαρακτηριστικά δήλωσε. Σε συνέντευξή του, τον περασμένο Αύγουστο, στο αμερικανικό περιοδικό GQ, ο Μπραντ Πιτ είχε πει πως θεωρεί την ενασχόλησή του με την γλυπτική όχι ως τέχνη, αλλά ως ένα «μοναχικό, πολύ ήρεμο, ένα απτό είδος άθλησης.»

Το ντεμπούτο του, όμως, στο χώρο των εικαστικών τεχνών έκανε και ο Νικ Κέιβ. «Για τον Νικ και εμένα, αυτός είναι ένας νέος κόσμος, η πρώτη μας είσοδος στην Τέχνη», δήλωσε ο 58χρονος Πιτ, για να συμπληρώσει ότι «απλά νιώθει ότι βρίσκεται στο σωστό μέρος».

Ο Νικ Κέιβ, ο οποίος σπούδασε ζωγραφική στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Caulfield στη Μελβούρνη, πριν ασχοληθεί με τη μουσική, δημιούργησε 17 ζωγραφισμένα στο χέρι κεραμικά ειδώλια, τα οποία όπως λέει «απεικονίζουν τη ζωή του Διαβόλου σε 17 σταθμούς». Μάλιστα, η βρετανική εφημερίδα σημειώνει ότι από τα εκθέματά του, αποτυπώνονται έντονα οι επιρροές που έχει δεχθεί από τις flatback φιγούρες κεραμικής Σταφορντσάιρ, της βικτωριανής εποχής, των οποίων υπήρξε συλλέκτης.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News