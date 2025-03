Εννέα πράγματα που πρέπει να ξέρετε πριν τα Οσκαρ 

Ακόμη μια «γεμάτη» χρονιά έζησε το Χόλιγουντ, μετρώντας αντίστροφα μέχρι την απονομή των βραβείων Οσκαρ από την αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου: Ο Deadpool συνάντησε τον Wolverine για το φιλμ «Deadpool & Wolverine», η Μπλέικ Λάιβλι και ο Τζάστιν Μπαλτόνι αντάλλαξαν μηνύσεις, η ταινία κινουμένων σχεδίων «Inside Out 2» έσπασε τα ταμεία, ενώ το σίκουελ του «Joker» έπιασε πάτο.

Λίγο πριν την απονομή των βραβείων Οσκαρ, την ερχόμενη Κυριακή (2 Μαρτίου), το BBC ανατρέχει στα βασικότερα highlights της εφετινής σεζόν:

1. Είναι η πρώτη φορά εδώ και μισό αιώνα που δύο μιούζικαλ είναι υποψήφια για το Οσκαρ Καλύτερης Ταινίας: Τα φιλμ «Wicked» και «Emilia Pérez» διεκδικούν το κορυφαίο βραβείο της Ακαδημίας Κινηματογράφου μετά τα «Funny Girl» (Ενα Αστείο Κορίτσι) και «Oliver!», το 1969.

2. Ο Εϊντριεν Μπρόουντι διεκδικεί και πάλι το Οσκαρ Α’ ανδρικού ρόλου για την ταινία «The Brutalist», μετά την καθηλωτική ερμηνία του στον «Πιανίστα», για τον οποίο είχε κερδίσει το χρυσό αγαλματίδιο σε ηλικία μόλις 29 ετών. Παρά τις εξαιρετικές ερμηνείες του, ο ηθοποιός δεν ήταν ξανά υποψήφιος μέχρι σήμερα. Αν κατακτήσει και πάλι το Οσκαρ, θα γίνει ο πρώτος που κερδίζει στην κατηγορία Καλύτερου Ηθοποιού με τις δύο πρώτες υποψηφιότητές του. Στην ιστορία του θεσμού μόλις επτά ακόμα ηθοποιοί είχαν επιτυχία 100% στα Οσκαρ, μετά από δύο ή περισσότερες υποψηφιότητες. Πρόκειται για τους Βίβιαν Λι, Χίλαρι Σουάνκ, Κέβιν Σπέισι, Κρίστοφερ Γουόλτς, Ελεν Χέις και Μαχερσάλα Αλι.

3. Σύμφωνα με το BBC, o μεγάλος αντίπαλος του Μπρόουντι είναι ο νεαρός Τιμοτέ Σαλαμέ. Ο 29χρονος ηθοποιός διεκδικεί το Οσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του ως Μπομπ Ντίλαν στη βιογραφική ταινία «Α Complete Unknown». Αν κερδίσει, όχι μόνο θα σταματήσει το σερί του Μπρόουντι, αλλά θα καταρρίψει και το ρεκόρ του νεότερου ηθοποιού που κέρδισε ποτέ το συγκεκριμένο βραβείο, καθώς είναι κατά 10 μήνες νεότερος από ό,τι εκείνος όταν το κέρδιζε για πρώτη φορά.

4. Το φιλμ «Emilia Pérez», του Ζακ Οντιάρ, που προβάλλεται στο Netflix, ενδέχεται να ακολουθήσει ένα αμφιλεγόμενο μοτίβο για τις ταινίες streaming. Παρότι είναι υποψήφιο σε 13 κατηγορίες, θα μπορούσε να μοιραστεί την ίδια μοίρα με άλλες ταινίες streaming που πρόσφατα απέτυχαν να κερδίσουν πολλά Οσκαρ, παρά τις πολλές υποψηφιότητές τους:

Ο «Ιρλανδός» (Netflix) δεν κέρδισε κανένα Οσκαρ, παρά τις 10 υποψηφιότητες.

Το «Mank» (Netflix) κέρδισε δύο από τα 10 βραβεία για τα οποία ήταν υποψήφιο.

Το «The Power of the Dog» (Netflix) κέρδισε μόλις ένα Οσκαρ, ενώ ήταν υποψήφιο σε 12 κατηγορίες.

Το «Killers of the Flower Moon» (Apple) δεν κέρδισε κανένα βραβείο, ενώ ήταν υποψήφιο σε 10 κατηγορίες.

Μόνο μία ταινία streaming έχει κερδίσει το Οσκαρ Καλύτερης Ταινίας: το «Coda» της Apple, που ήταν υποψήφιο σε τρεις κατηγορίες.

5. Η ταινία «Τhe Substance» (Το Ελιξίριο της Νιότης) είναι το πρώτο body horror φιλμ που διεκδικεί το βραβείο στην κατηγορία της Καλύτερης Ταινίας, και σε περίπτωση που κερδίσει θα γίνει η έβδομη κατά σειρά ταινία τρόμου που θα το λάβει. Οι προηγούμενες έξι ήταν: «Ο Εξορκιστής», «Τρέξε!», «Η σιωπή των αμνών», «Τα σαγόνια του καρχαρία», »Η Εκτη Αίσθηση», «Ο Μαύρος Κύκνος». Επίσης, το φιλμ παίζει δυνατά στις υποψηφιότητες για Οσκαρ Καλύτερου Μακιγιάζ και Κομμώσεων, μια κατηγορία της οποίας ο νικητής συχνά συγχέεται με τους ίδιους τους ηθοποιούς. Αυτό μπορεί να μετρήσει αρκετά υπέρ της Ντέμι Μουρ, υποψήφιας για το Οσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου.

6. Μόνο οκτώ λεπτά ερμηνείας –για τόσο χρονικό διάστημα εμφανίζεται στο «Κονκλάβιο» ερμηνεύοντας μία καλόγρια– χρειάστηκαν για να κερδίσει η Ιζαμπέλα Ροσελίνι την πρώτη υποψηφιότητά της για Οσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου. Ωστόσο δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο: λίγοι, μάλλον, θα θυμούνται την Μπεατρίς Στρέιτ, ωστόσο το όνομά της έχει μείνει στην ιστορία των Οσκαρ, καθώς το 1977 κατόρθωσε να κέρδισε το βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου εμφανιζόμενη μόλις 5 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα στην ταινία «Το Δίκτυο». Επίσης, η Τζούντι Ντεντς όχι μόνο κέρδισε το ίδιο βραβείο για την εμφάνισή της, διάρκειας 5 λεπτών και 52 δευτερολέπτων, στον «Ερωτευμένο Σαίξπηρ», αλλά αστειεύτηκε κιόλας επί σκηνής, λέγοντας πως «κανονικά θα έπρεπε να πάρω μόνο ένα τμήμα και όχι ολόκληρο το βραβείο».

7. Αναφορικά με τις διάρκειες, εάν το «The Brutalist» των 3 ωρών και 35 λεπτών κερδίσει το Οσκαρ Καλύτερης Ταινίας, θα γίνει η τρίτη μεγαλύτερη σε διάρκεια που θα το έχει πετύχει: το «Οσα Παίρνει ο Ανεμος» διαρκούσε 3 ώρες και 58 λεπτά και «Ο Λόρενς της Αραβίας» 3 ώρες και 36 λεπτά. Αρα το «Μπεν Χουρ» των 3 ωρών και 32 λεπτών θα υποχωρήσει στην τέταρτη θέση.

8. Και οι πέντε υποψηφιότητες για Καλύτερο Α’ Γυναικείο Ρόλο προέρχονται από φιλμ που είναι υποψήφια και για Οσκαρ Καλύτερης Ταινίας. Πρόκειται για μια λεπτομέρεια που ίσως να μην ακούγεται τόσο σημαντική, είναι ωστόσο η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο μετά το 1977. «Αυτή η έλλειψη ταύτισης μεταξύ των δύο κατηγοριών», σημειώνει το ΒΒC, «συχνά αποδίδεται στο ότι η Ακαδημία ήταν λιγότερο πιθανό να απονείμει το κορυφαίο βραβείο της βραδιάς σε ταινίες με πρωταγωνίστριες γυναίκες!» Πρόκειται για μια πρακτική που αλλάζει τα τελευταία χρόνια, με ταινίες που έχουν γυναίκες πρωταγωνίστριες, όπως «Nomadland», «Coda» και «Everything Everywhere All at Once», να κερδίζουν το κορυφαίο βραβείο.

9. Αν ο Ρέιφ Φάινς κερδίσει το Οσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου, αυτό θα είναι ο καλύτερος οιωνός για το «Κονκλάβιο». Ο βρετανός ηθοποιός φαίνεται πως είναι γουρλής, καθώς τρεις ταινίες στις οποίες έπαιξε («Η λίστα του Σίντλερ», «Ο Αγγλος Ασθενής», «The Hurt Locker») κέρδισαν και το Οσκαρ Καλύτερης Ταινίας.

