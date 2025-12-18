Εθνική υπερηφάνεια! Η Ελλάδα παραλαβάνει την πρώτη FDI (Belharra) F-601 «Kίμων»

H ιστορική για το Πολεμικό Ναυτικό και την Αμυνα της χώρας εν γένει, 18η Δεκεμβρίου 2025 έφθασε! Στη Λοριάν της Βρετάνης, στη βορειοδυτική Γαλλία, η ελληνική σημαία υψώθηκε στον ιστό της φρεγάτας Βelharra F-601 «Κίμων» -στην πρώτη κύρια μονάδα επιφανείας που αποκτά εδώ και 26χρονια το Πολεμικό Ναυτικό και πρώτη από τις συνολικά τέσσερις FDI ΗΝ (Frégate de Défense et d’Intervention) που έρχονται να αλλαξουν τα δεδομένα σε ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Το παρών στην τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της γαλανόλευκης σημαίας στη φρεγάτα «Κίμων», έδωσε ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, Νίκος Δένδιας (ο οποίος είχε και συνάντηση με τη γαλλίδα ομόλογό του Κατρίν Βοτρέν/ δείτε στο τέλος), μαζί με τον υφυπουργό, Θανάση Δαβάκη, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), στρατηγό Δημήτριο Χούπη, και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ), αντιναύαρχο Δημήτριο – Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ.

Η καρδιά της Ελλάδας χτυπάει στη Λοριάν, δήλωσε νωρίτερα από τις Βρυξέλλες όπου βρίσκεται για τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα τις Ενοπλες Δυνάμεις και η φρεγάτα “Κίμων” είναι η καλύτερη απόδειξη ότι οι Ενοπλες Δυνάμεις μας περνάνε πια σε μια νέα εποχή», τόνισε ο Πρωθυπουργός για την ιστορική 18η Δεκεμβρίου, όχι μόνο για το Πολεμικό Ναυτικό, αλλά συνολικά για τις Ενοπλες Δυνάμεις και την Αμυνα της χώρας.

Ο κατάπλους, λίγες ημέρες αργότερα, της νέας υπερσύγχρονης φρεγάτας και των 128 μελών του πληρώματός της στον ναύσταυθμο της Σαλαμίνας, δεν αποτελεί ιστορικό ορόσημο μόνο επειδή το ΠΝ αποκτά για πρώτη φορά έπειτα από 26 χρόνια, κανούργια κύρια μονάδα επιφανείας, αλλά διότι με την προσθήκη και των επόμενων FDI HN, «Νέαρχος», «Φορμίων» και «Θεμιστοκλής», σηματοδοτεί τη συνολική και συνάμα εντυπωσιακή αλλαγή δόγματος στη στρατηγική αποτροπής της χώρας.

Πριν αρχίσει το ταξίξι για την πατρίδα, η φρεγάτα «Κιμων» θα καταπλεύσει σε ένα ακόμη γαλλικό λιμάνι, αυτό της Βρέστης, για να παραλάβει τον οπλισμό της.

Πέρα από τον βασικό οπλισμό των νέων φρεγατών κλάσης «Κίμων» (δείτε επιγραμματικά κάτω), η προοπτική προμήθειας πυραύλων SCALP Naval (MdCN), σε συνδυασμό με την πρόβλεψη για εκτοξευτήρες SYLVER A70 στον «Θεμιστοκλή», την τέταρτη FDI σε διαμόρφωση Standard 2++, αποτελεί από μόνη της ένα ακόμη ορόσημο για το Πολεμικό Ναυτικό που εισέρχεται πλέον στη νέα εποχή των στρατηγικών όπλων μεγάλης εμβέλειας.

Ο βασικός οπλισμός της F-601 «Κίμων»: Αντιαεροπορική Άμυνα: 32 πύραυλοι MBDA Aster (σε διαφορετικές εκδόσεις, π.χ., Aster 15/30).

Αντιπλοϊκοί Πύραυλοι: 8 πύραυλοι MBDA Exocet MM40 Block 3c.

Εγγύς Αμυνα (CIWS): Σύστημα RAM.

Πυροβόλο 76mm

Τορπίλες: τέσσερις τορπιλοσωλήνες για τορπίλες MU90.

Ηλεκτρονικός Πόλεμος/Αντίμετρα: Εκτοξευτές αντιμέτρων CANTO. Με την τελική διαμόρφωση Standard 2++ προβλέπεται δε (όπως έχει προαναγγείλει και ο ίδιος ο υπουργός Εθνικής Αμυνας), η ενσωμάτωση στις νέες φρεγάτες των ευρωπαϊκών πυραύλων cruise μεγάλης εμβέλειας ELSA (European Long Range Strike Approach).

Γίνεται έτσι αντιληπτό ότι η απόκτηση τέτοιων πυραύλων, εμβέλειας 1.000–2.000 χλμ., με προηγμένα συστήματα καθοδήγησης και αποφυγής παρεμβολών, για τις FDI HN, σηματοδοτούν τη μετατροπή του Στόλου από καθαρά αμυντικό, σε δύναμη αποτροπής στρατηγικής κρούσης και βασικό πυλώνα της εθνικής αεράμυνας σε μεγάλες αποστάσεις.

Τετ α τετ Δένδια με τη γαλλίδα ομόλογό του Στην ατζέντα της συνάντησης Δένδια-Βοτρέν, βρέθηκαν θέματα διμερούς αμυντικής συνεργασίας, περιφερειακής και ευρωπαϊκής ασφάλειας, καθώς και οι προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσης της στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών. Εμφαση δόθηκε στην υλοποίηση υφιστάμενων συμφωνιών, στη συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και στον συντονισμό των δύο πλευρών απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις ασφάλειας.

