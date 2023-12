Αντριου Φόρεστ: Ο μεγιστάνας των ορυχείων που «πρασίνισε»

Ο αυστραλός μεγιστάνας των μεταλλείων Αντριου Φόρεστ συνδύασε την παρουσία του στην COP28, τη σύνοδο κορυφής του ΟΗΕ για το Κλίμα, με μια ευρεία διαφημιστική εκστρατεία σε περισσότερες από δέκα εφημερίδες ανά τον κόσμο, μέσω της οποίας βάλλει κατά της βιομηχανίας του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, απευθύνοντας, συγχρόνως, έκκληση για τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων.

Η επιθετική καταχώριση του δεύτερου πλουσιότερου Αυστραλού (με περιουσία άνω τον 20 δισ. ευρώ) δημοσιεύτηκε στο φύλλο της περασμένης Παρασκευής διαφόρων εφημερίδων, περιλαμβανομένων των New York Times, της Wall Street Journal, της Washington Post, των Financial Times, των Times of India, της Australian Financial Review και του The Australian.

Κάτω από το λογότυπο της Fortescue –του εξορυκτικού κολοσσού του Αντριου Φόρεστ που εσχάτως άρχισε να εστιάζει και στην πράσινη ενέργεια– δεσπόζει μια στρουθοκάμηλος με το κεφάλι της μέσα στην άμμο. «Πετρέλαιο και φυσικό αέριο, ιδού τα επιστημονικά στοιχεία που δεν πιάσατε», αναγράφεται πάνω από το μεγαλόσωμο πτηνό.

Η εκστρατεία είχε προγραμματιστεί να συμπέσει με την παρέμβαση του Αντριου Φόρεστ στην κρίσιμη διεθνή σύνοδο για το κλίμα που διεξάγεται αυτές τις ημέρες (30 Νοεμβρίου-12 Δεκεμβρίου) στο Ντουμπάι.

Μιλώντας στο περιθώριο της συνόδου, ο αυστραλός επιχειρηματίας, ο οποίος κατέστη ζάπλουτος εξορύσσοντας σιδηρομεταλλεύματα, ενώ εσχάτως μεταλλάχθηκε σε επιθετικό υπέρμαχο της πράσινης ενέργειας, υποστήριξε ότι η COP28 θα μπορούσε να έχει «τεράστια ιστορική σημασία» εάν οι χώρες συμφωνήσουν, τελικά, ότι τα ορυκτά καύσιμα θα πρέπει να καταργηθούν σταδιακά, και όχι απλώς να «περιοριστεί» η χρήση τους, μέσω αυτού που αποκάλεσε το «παλιό ψέμα» της δέσμευσης άνθρακα. Εάν, όμως, δεν συμβεί αυτό, εάν τα κράτη δεν συναινέσουν στη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων, τότε η σύνοδος θα είναι «αποτυχία».

«Κοιτάξτε, θα πίστευα ότι είναι απίθανο μια έκκληση για σταδιακή κατάργηση των ορυκτών να προβαλλόταν ιδιαιτέρως επειδή τα πετροκράτη και η βιομηχανία των ορυκτών καυσίμων έστειλε πολλές χιλιάδες λομπίστες εδώ», εξήγησε ο ίδιος μιλώντας στον Guardian. «Και αυτό είναι ενδιαφέρον. Αλλά κατά τη γνώμη μου περισσότερο ενδιαφέρον είναι ότι η επιστήμη σήμερα είναι ευρέως αποδεκτή, και εάν οι άνθρωποι λένε ότι δεν γνωρίζουν ή ότι την αγνοούν, τότε νομίζω ότι βάφουν με αίμα τα χέρια τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Χρειάζεται απλώς να καταλάβουμε ότι υπάρχει μόνο ένα ερώτημα που πρέπει να θέτουμε: “Πότε θα σταματήσουμε να καίμε ορυκτά καύσιμα;” Σε κάθε βιομήχανο, σε κάθε πολιτικό, πρέπει να τίθεται αυτό το απλό ερώτημα, όχι “ποιο είναι το σχέδιό σας για μηδενικούς ρύπους έως το 2050;” ή “ποιο είναι το πλάνο σας για την πράσινη μετάβαση;”».

Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους ο Αντριου Φόρεστ έδωσε μια σειρά από διαλέξεις (με την ιδιότητα του διδάκτορα της Ωκεανογραφίας και των Θαλάσσιων Βιοεπιστημών του Πανεπιστημίου της Δυτικής Αυστραλίας) εφιστώντας την προσοχή στην αποκαλούμενη «θανατηφόρα υγρασία» η οποία δεν επιτρέπει στο σώμα να ιδρώνει αρκετά γρήγορα ώστε να αποφεύγει την υπερθερμία. Ο όψιμος αυστραλός ακτιβιστής για το κλίμα άσκησε επίσης πιέσεις σε διάφορες κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας η Fortescue δημοσίευσε μια ανοιχτή και υπογεγραμμένη από 60 επιστήμονες επιστολή προς τους «παγκόσμιους ηγέτες» στην οποία επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, πως «οι επιστήμονες συναινούν ότι η αυξανόμενη υγρασία και η ζέστη αποτελούν σοβαρή και αυξανόμενη απειλή για την ανθρωπότητα», ιδιαίτερα στις πυκνοκατοικημένες τροπικές και υποτροπικές περιοχές.

Μέσω της επιστολής περί της θανατηφόρας υγρασίας και της εκστρατείας της Παρασκευής κατά της βιομηχανίας των ορυκτών καυσίμων ο αυστραλός μεγιστάνας επιδίωξε να αναδείξει το προσωπικό του «θετικό ενεργειακό πλάνο» στο οποίο προβλέπονται η πλήρης κατάργηση των ορυκτών καυσίμων, η αντικατάστασή τους με ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και η θέσπιση οικονομικών κινήτρων για την προώθηση της «πράσινης ανάπτυξης και του πράσινου μετασχηματισμού».

Συγχρόνως, όπως ανέφερε ο ίδιος στον Guardian, επιζήτησε να καταστεί σαφές σε όλους πως η θανατηφόρα υγρασία σκοτώνει ήδη ανθρώπους. «Περισσότεροι από τρία δισεκατομμύρια άνθρωποι είναι σήμερα εκτεθειμένοι… ο καιρός για δικαιολογίες και αμφιβολίες έχει τελειώσει. Eχουμε τις λύσεις για τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων και αυτό πρέπει να κάνουμε», είπε. «Οποιος λέει ότι δεν μπορεί, τότε ίσως να έχει δίκιο – δεν μπορεί. Αλλά τώρα είναι η ώρα να φύγει από τη σκηνή και να έρθει κάποιος που θα το κάνει», πρόσθεσε.

Ο 62χρονος Αντριου Φόρεστ αναγνώρισε ότι ως ιδρυτής, εκτελεστικός πρόεδρος και κύριος μέτοχος μιας εταιρείας που βασιζόταν στην ενέργεια από ορυκτά καύσιμα για τη δημιουργία πλούτου, σίγουρα δεν είναι άμοιρος ευθυνών. «Δεν κουνώ το δάχτυλο σε όλους τους άλλους, δηλώνω ότι είμαι κι εγώ μέρος του προβλήματος. Αλλά τουλάχιστον αλλάζω», είπε.

Η εκστρατεία του αυστραλού μεγιστάνα κατά των ορυκτών καυσίμων ακολουθεί μια άλλη ολοσέλιδη διαφημιστική καμπάνια σε εφημερίδες της Αυστραλίας της πετρελαϊκής εταιρείας Woodside για την προώθηση ενός νέου σχεδίου εξόρυξης φυσικού αερίου, το οποίο σύμφωνα με τους αναλυτές θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκπομπές δισεκατομμυρίων τόνων αερίων του θερμοκηπίου.

Σήμερα η Fortescue αυτοχαρακτηρίζεται ως «η νούμερο ένα εταιρεία εξόρυξης μετάλλων και πράσινης ενέργειας και τεχνολογίας στον κόσμο», ενώ φιλοδοξεί να έχει εξαλείψει πλήρως τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030.

Ο Αντριου Φόρεστ και η εταιρεία του κατάφεραν σχεδόν αμέσως να προκαλέσουν ντόρο στην COP28, φτάνοντας στο Ντουμπάι με ένα πλοίο ονόματι «Green Pioneer» (Πράσινος Πιονέρος) – ένα εμπορικό σκάφος με σημαία Σιγκαπούρης και δύο από τους τέσσερις κινητήρες του «πειραγμένους», έτσι ώστε να λειτουργούν καίγοντας ένα μείγμα πετρελαίου και πράσινης αμμωνίας που είναι παράγωγο του πράσινου υδρογόνου.

