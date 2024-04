Οι παγκόσμιες φωτογραφίες της Sony

Siobhán Doran / Sony World Photography Awards 2024

Νικητής στην κατηγορία Αρχιτεκτονική & Σχεδιασμός. Η σειρά είναι μέρος ενός project για το βιβλίο «Houses that Sugar Built: An Intimate Portrait of Philippine Ancestral Homes», για το οποίο παραχωρήθηκε στη φωτογράφο πρόσβαση σε ιστορικά αρχοντικά. Η sala mayor (κύριο σαλόνι) τυπικά προβάλλει τον χαρακτήρα της αρχιτεκτονικής και του τρόπου ζωής, αλλά αφήνει επίσης χώρο στον θεατή για μια δική του ερμηνεία αυτών των μοναδικών κατοικιών