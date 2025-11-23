Οι φωτογραφίες της εβδομάδας 17-23 Νοεμβρίου

«Είδα την Αννα κάποτε» και ήταν Γιαπωνέζα. Λονδρέζικα ελάφια, μαίανδροι Γάζας, μιλανέζος σκίουρος, ιορδανές εργάτριες. Βίβα Μέχικο! Χιόνι στο ελβετικό χωριό, ουκρανικοι ερειπιώνες, γερμανοί στρατιώτες στο μετρό, τουρκικά τουφέκια στο Παρίσι. Αυτόν τον ταβερνιάρη ο Μάο θα τον είχε τσιγαρίσει. Πονούν τα παλικάρια, συμμορίτη; Καλά κρασιά, με μεζέ κινέζικο προσούτο!