Οι φωτογραφίες της εβδομάδας 17-23 Νοεμβρίου

«Είδα την Αννα κάποτε» και ήταν Γιαπωνέζα. Λονδρέζικα ελάφια, μαίανδροι Γάζας, μιλανέζος σκίουρος, ιορδανές εργάτριες. Βίβα Μέχικο! Χιόνι στο ελβετικό χωριό, ουκρανικοι ερειπιώνες, γερμανοί στρατιώτες στο μετρό, τουρκικά τουφέκια στο Παρίσι. Αυτόν τον ταβερνιάρη ο Μάο θα τον είχε τσιγαρίσει. Πονούν τα παλικάρια, συμμορίτη; Καλά κρασιά, με μεζέ κινέζικο προσούτο!
O ουκρανός στρατιώτης βαδίζει ανάμεσα σε χαλάσματα που κάποτε, πριν τα βομβαρδίσουν ρωσικοί πύραυλοι, ήταν κτίρια, στην πόλη Κοστιαντινίφκα, στο πολύπαθο Ντονέτσκ
Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS
Αδιάκριτο κλικ στο μοντέλο Αννα, από τα ενδότερα φεστιβάλ του Μάντσεστερ που προβάλλει την ιαπωνική κουλτούρα
REUTERS/Temilade Adelaja
Σε αυτό το σημείο της Γάζας μοίραζαν ψωμί, όμως «μαγιά» τού καρέ έγινε το παιδικό βλέμμα μέσα από τους μαιάνδρους
REUTERS/Haseeb Alwazeer
Ποιο προσούτο και ποια λούτζα… Οι Κινέζοι έλιασαν χοιρομέρια για το δικό τους αλλαντικό, τη λιχουδιά από την Τζινχούα
VCG/VCG via Getty Images/Ideal image
Κλαυσίγελως παλιός, με το ωμέγα του θαυμαστικό και έκθαμβο, αφού μέχρι και η μεξικάνα πρόεδρος αποθέωσε τη Miss Universe
REUTERS/Chalinee Thirasupa
Αν και στο λονδρέζικο Ρίτσμοντ Παρκ περόνιαζε το πρωινό κρύο, η ελαφοπαρέα κοντοστάθηκε για το αναμνηστικό κλικ
REUTERS/Toby Melville
Οι ιορδανές εργάτριες φόρεσαν τσεμπέρια για να μην πέσουν στη ζαφορά τρίχες. Η μεσαία κοτσάρισε και παραβάν στο πρόσωπο
Salah Malkawi/Getty Images/Ideal image
Εκλεπτυσμένου γούστου απόχρωση (δεν είναι αίμα) είχε ο τοίχος με τα τουρκικά όπλα στην παριζιάνικη κρατική έκθεση Milipol
REUTERS/Benoit Tessier
Νυχτερινή πρόβα «αστικού πολέμου» στο βερολινέζικο μετρό έκανε ο γερμανικός στρατός, αν και εκεί δεν εθεάθη Ρώσος
REUTERS/Christian Mang
Στις 20 του μήνα έρρευσε στο Παρίσι το εφετινό «μποζολέ νουβό» και ήδη πλημμύρισε τα παντοπωλεία των ΗΠΑ ενόψει Thanksgiving
REUTERS/Benoit Tessier
Κωμικοτραγική σκηνή με κινέζο ιδιοκτήτη ισπανικού μπαρ όπου ο Φράνκο ακόμη λατρεύεται, με κειμήλια και μεζέδες
REUTERS/Violeta Santos Moura
Στη γερμανόφωνη Ελβετία το ρολόι των εποχών είναι καλοκουρδισμένο και πασπάλισε με χιόνι τον προχωρημένο Νοέμβριο
EPA/Gian Ehrenzeller
Πανηγυρικές χωριάτικες φορεσιές στην επίσημη γιορτή για τη Μεξικανική Επανάσταση, έμμεση μνεία στην παρακαταθήκη του Ζαπάτα
REUTERS/Luis Cortes
Μετά τη φθινοπωρινή βροχόπτωση ουράνιο τόξο στεφάνωσε την ύπαιθρο της Βόννης με τον βαρύ, μολυβένιο ουρανό
REUTERS/Wolfgang Rattay
Τι παρατηρεί αμέσως κανείς σε αυτόν τον συλληφθέντα δραπέτη και συμμορίτη; Μα, το «πονεμένο» ύφος του, τι άλλο;
REUTERS/Cristina Chiquin
Εξοικειωμένος με την ανθρώπινη παρουσία στο μιλανέζικο πάρκο, ο σκίουρος δεν αρνήθηκε στον φωτογράφο την πόζα
EPA/Daniel dal Zennaro
