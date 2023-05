«100 for the Ocean»: Για να σωθούν οι ωκεανοί

Προσφέροντας τις εκτυπώσεις φωτογραφιών 100 διάσημων φωτογράφων άγριας φύσης από όλον τον κόσμο μέχρι τέλος Μαΐου σε τιμές που ξεκινούν από 100 δολάρια, το «100 For the Ocean» θα διαθέσει όλα τα έσοδα σε φιλανθρωπικές οργανώσεις, «για να ενδυναμώσει όσους βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της διατήρησης των ωκεανών και να δημιουργήσει μια ισχυρή, συλλογική φωνή ώστε να επηρεάσει την πολιτική και να οδηγήσει στην αλλαγή». Το «100 For the Ocean» ιδρύθηκε από τους φωτογράφους και θαλάσσιους βιολόγους Πολ Νίκλεν και Κριστίνα Μίτελμαϊερ, ιδρυτές της πλατφόρμας «SeaLegacy», με αποστολή την αποκατάσταση των οικοτόπων των ωκεανών και τη μείωση της ρύπανσης