Υπ. Παιδείας: Καμία υποστελέχωση στο σχολείο της 13χρονης – βίντεο από τις στιγμές αγωνίας μετά τον πνιγμό της

Τα περί υποστελέχωσης του 2ου Ειδικού Σχολείου Πειραιά, όπου το πρωί της Παρασκευής πνίγηκε με το φαγητό της 13χρονη μαθήτρια με κινητικά προβλήματα, διαψεύδει -μέσω πηγών- το υπουργείο Παιδείας.

Σύμφωνα με το υπουργείο, παρόντες στο μοιραίο περιστατικό ήταν το ειδικό βοηθητικό προσωπικό, ο δάσκαλος αλλά και ο σχολικός νοσηλευτής. Στην 13χρονη παρασχέθηκαν αμέσως οι πρώτες βοήθειες εντός του σχολείου και εκλήθη το ΕΚΑΒ.

Η άτυχη μαθήτρια φέρεται να άφησε την τελευταία της πνοή κατά τη διακομιδή της στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

«Ηρθε η Αστυνομία πολύ γρήγορα, έκλεισε την κυκλοφορία του δρόμου για να κινηθεί το ασθενοφόρο», περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας.

«Μπήκε μέσα στο προαύλιο του σχολείου το ασθενοφόρο, από ό,τι είδα, και πήρε το παιδάκι […] Εκοψαν τον δρόμο πάρα πολύ γρήγορα και κινήθηκαν σωστά. Και το ασθενοφόρο ήρθε πολύ γρήγορα για το παιδί», συμπλήρωσε στην περιγραφή του.

Πηγές του υπουργείου σημείωναν ότι το εν λόγω σχολείο ήταν και είναι πλήρως στελεχωμένο με 25 εκπαιδευτικούς από όλες τις ειδικότητες που προβλέπονται για τα Ειδικά Σχολεία.

Συγγκεκριμένα διευκρινίζεται ότι:

Το σχολείο είναι πλήρως στελεχωμένο με 25 εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού που καλύπτουν τις ανάγκες 30 μαθητών και μαθητριών.

Καλύπτονται όλες οι προβλεπόμενες για Ειδικό Σχολείο ειδικότητες και λειτουργούν 7 τμήματα. Στα πέντε τμήματα φοιτούν τέσσερις μαθητές και στα δύο τμήματα φοιτούν πέντε μαθητές στο καθένα. Τα τμήματα χωρίζονται ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες των παιδιών μετά από απόφαση του συλλόγου διδασκόντων.

Αναλυικά στο δεύτερο Ειδικό Σχολείο Πειραιά υπηρετούν :

8 δάσκαλοι ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης

5 μέλη ειδικού βοηθητικού προσωπικού

1 νοσηλευτής

1 λογοθεραπευτής

1 εργοθεραπευτής

1 φυσικοθεραπευτής

2 ψυχολόγοι

1 κοινωνικός λειτουργός

1 γυμναστής ειδικής φυσικής αγωγής

1 μουσικός ειδικής αγωγής

1 πληροφορικής ειδικής αγωγής

1 καλλιτεχνικών ειδικής αγωγής

1 θεατρικών σπουδών ειδικής αγωγής

Σημειώνεται, τέλος, ότι κατά την ώρα της πρωϊνής σίτισης το 13χρονο κοριτσάκι βρισκόταν σε ομάδα με άλλα δυο παιδάκια υπό την εποπτεία ενός δασκάλου ειδικής και ενός μέλους ειδικού βοηθητικού προσωπικού.

Οταν έγινε αντιληπτή η δυσκολία του παιδιού στην κατάποση, εκλήθη η νοσηλεύτρια από το διπλανό τμήμα η οποία παρείχε τις πρώτες βοήθειες. Ταυτόχρονα εκλήθη από τον διευθυντή του Σχολείου το ΕΚΑΒ που έφτασε μέσα σε διάστημα λίγων λεπτών. Παράλληλα ειδοποιήθηκαν και οι γιατροί από το Κέντρο Υγείας το οποίο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το σχολείο, οι οποίοι έσπευσαν και επιλήφθηκαν του περιστατικού στο χώρο που βρισκόταν. Όταν έφτασε το ΕΚΑΒ ανέλαβε τη μεταφορά του παιδιού στο Γενικό Κρατικό Νικαίας.

Εκπαιδευτικοί του σχολείου συγκετρώθηκαν στο ΑΤ Καμινίων, όπου που έχουν προσαχθεί ο διευθυντής του σχολείου και ο δάσκαλος του παιδιού που έχασε τη ζωή του.

Στη δημοσιότητα, εν τω μεταξύ, δόθηκε βίντεο από τις αγωνιώδεις προσπάθεις να κρατηθεί στη ζωή το κορίτσι μετά τον πνιγμό του.

