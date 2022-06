Χάρι και Μέγκαν: Είδαν την παρέλαση για την Ελισάβετ από ένα παράθυρο

Ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν έκαναν την Πέμπτη μια διακριτική δημόσια εμφάνιση, την πρώτη στη Βρετανία δύο χρόνια μετά τη ρήξη τους με τη βασιλική οικογένεια και τη φυγή τους στην Καλιφόρνια.

Καθώς είχαν αποκλειστεί από τον εξώστη των ανακτόρων του Μπάκιγχαμ επειδή δεν έχουν ενεργό δημόσιο ρόλο, ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ παρακολούθησαν την παρέλαση από το παλιό γραφείο του δούκα του Ουέλινγκτον.

Τα βρετανικά ταμπλόιντ ανέβασαν φωτογραφίες της Μέγκαν, με σκούρο φουστάνι και άσπρο καπέλο, να χαμογελάει στα παιδιά και να τους κάνει νοήματα να σωπάσουν, ενώ συζητά με τον Χάρι. Εκείνος φορούσε επίσης σκούρο κοστούμι, που ερχόταν σε αντίθεση με την παραδοσιακή στρατιωτική στολή του πατέρα του, πρίγκιπα Καρόλου και του μεγαλύτερου αδελφού του, του Ουίλιαμ.

Prince Harry, The Duke of Sussex and Meghan, The Duchess of Sussex – with the Duke of Kent, during the Trooping the Colour ceremony at Horse Guards Parade 📸 ©Kelvin Bruce/Jim Bennett #PlatinumJubilee #HM70 #HarryandMeghan pic.twitter.com/OWhvk9nJLA

— Derek Momodu (@DelMody) June 2, 2022