Κέβιν Σπέισι: Οικειοθελώς στην Βρετανία για να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες

Ο ηθοποιός Κέβιν Σπέισι, στον οποίον, απαγγέλθηκαν πρόσφατα κατηγορίες ότι επιτέθηκε σεξουαλικά σε τρείς άνδρες στην Αγγλία, μεταξύ του 2005 και του 2013, αποφάσισε να εμφανιστεί μόνος του στις βρετανικές Αρχές και να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Σε δήλωση που έκανε αποκλειστικά στην εκπομπή «Good Morning America» του τηλεοπτικού δικτύου ABC, ο Σπέισι είπε ήταν βέβαιος ότι θα μπορούσε να αποδείξει την αθωότητά του σε σχέση «με τις πέντε κατηγορίες που σχετίζονται με υποτιθέμενες επιθέσεις εναντίον τριών ανδρών στην Αγγλία στο συγκεκριμένο διάστημα».

Αν ο ηθοποιός, ο οποίος διαμένει μόνιμα στην Αμερική, δεν είχε αποφασίσει να ταξιδέψει οικειοθελώς στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα έπρεπε να κινηθούν αυτεπαγγέλτως οι διαδικασίες για την έκδοσή του, κάτι που θα περιέπλεκε τα πράγματα ακόμη περισσότερο.

«Εκτιμώ πολύ τη δήλωση της Εισαγγελικής Υπηρεσίας της Βρετανίας, με την οποία υπενθύμισαν στα μέσα ενημέρωσης και στο κοινό ότι δικαιούμαι μια δίκαιη δίκη και ότι, βέβαια, παραμένω αθώος μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο» είπε αρχικά ο Σπέισι, ωστόσο δήλωσε «πολύ απογοητευμένος» με την απόφασή των αρμοδίων να προχωρήσουν την διαδικασία και να οδηγηθεί στο εδώλιο του κατηγορουμένου. «Γι’ αυτό θα εμφανιστώ οικειοθελώς στο Ηνωμένο Βασίλειο το συντομότερο δυνατό και θα υπερασπιστώ τον εαυτό μου ενάντια σε αυτές τις κατηγορίες, οι οποίες είμαι βέβαιος ότι θα αποδειχτούν αβάσιμες», πρόσθεσε.

Οι κατηγορίες που βαραίνουν τον ηθοποιό αφορούν, συγκεκριμένα, τέσσερις σεξουαλικές επιθέσεις στο Λονδίνο και το Γκλόστερ και μία (σεξουαλική) συνεύρεση χωρίς συναίνεση. Οι δύο κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση, τον Μάρτιο του 2005, σχετίζονται με έναν άνδρα που είναι τώρα 40 ετών. Ο δεύτερος άνδρας που τον κατήγγειλε είναι 30 ετών και ισχυρίζεται ότι ο ηθοποιός του επιτέθηκε τον Αύγουστο του 2008. Είναι ο ίδιος μάλιστα που τον κατηγορεί και για βιασμό.

Η τρίτη κατηγορία αφορά κάποιον που είναι επίσης 30 χρόνων και καταγγέλλει ότι υπέστη σεξουαλική επίθεση τον Απρίλιο του 2013 στο Γκλόστερ.

Ο χολιγουντιανός σταρ διετέλεσε καλλιτεχνικός διευθυντής του θεάτρου Old Vic στο Λονδίνο από το 2004 έως το 2015 και έχει κερδίσει δύο Οσκαρ – ένα βραβείο δεύτερου ανδρικού ρόλου για το «Συνήθεις Υποπτοι» (The Usual Suspects, 1996) και το βραβείο καλύτερου ηθοποιού το 2000 για την ταινία «American Beauty». Ενα τρέιλερ για τη νέα του ταινία «Peter Five Eight» παρουσιάστηκε στο φεστιβάλ των Καννών αυτής της χρονιάς. Θα είναι ο πρώτος σημαντικός ρόλος του από τότε που γνωστοποιήθηκαν οι καταγγελίες εναντίον του. Πάντως, από τότε που άρχισαν να δημοσιοποιούνται αυτά τα περιστατικά -αρχικά στην Αμερική και μετά στην Αγγλία- ο Σπέισι είχε «εξαφανιστεί» από τη δημόσια ζωή.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News