Ενας αμερικανοϊρανός κυβερνήτης αεροπλανοφόρου απέναντι στους Ιρανούς

Οι ΗΠΑ είναι ένα πολυεθνικό κράτος, οπότε δεν συνιστά παραδοξότητα να υπάρχει ένας ιρανικής καταγωγής ανώτατος αξιωματικός στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις και μάλιστα σε ιδιαιτέρως σημαντική θέση.

Ο Αμερικανοϊρανός Κάβον Χακιμζαντέχ -ή «Χακ»- υπηρετεί στο αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό και κυβερνά ένα από τα υπερόπλα των ΗΠΑ, το αεροπλανοφόρο «USS Harry S. Truman», του 5ου Στόλου, το οποίο δραστηριοποιείται στον Περσικό Κόλπο.

Γεννημένος στο Τέξας από ιρανό πατέρα και αμερικανίδα μητέρα, ο «Χακ» έζησε στο Ιράν περίπου 11 χρόνια. Οταν η ισλαμική επανάσταση επέβαλε το θεοκρατικό καθεστώς στην πατρίδα του πατέρα του, το 1979, όλη η οικογένεια εγκατέλειψε τη χώρα και εγκαταστάθηκε στις ΗΠΑ, στη μικρή πόλη Μισισίπι.

Ο Κάβον Χακιμζαντέχ έκανε λαμπρή καριέρα 33 ετών στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, λαμβάνοντας μέρος σε πολεμικές αποστολές στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν. Ελαβε πολλά βραβεία και μετάλλια και τώρα διοικεί το συγκεκριμένο αεροπλανοφόρο το οποίο, αν οι Ιρανοί επιτεθούν σε αμερικανικούς στόχους, ίσως κληθεί να απαντήσει – είτε με την αεροπορική δύναμή του είτε με πυραύλους.

Η επιλογή του Χακιμζαντέχ να εργαστεί στο αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό σχετίζεται με τις εμπειρίες του και με τις μνήμες του από τα χρόνια που έζησε στην ταραγμένη Τεχεράνη, όπως ο ίδιος έχει δηλώσει. Στο «USS Harry S. Truman» ανέλαβε τα ηνία της διοίκησης τον περασμένο Αύγουστο.

Ο «Χακ» επισημαίνει ότι, αν και είναι γιος μετανάστη, είχε την ευκαιρία να εξελιχθεί σε ανώτατο στέλεχος των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο «ανταμείφθηκε η αφοσίωση και η σκληρή δουλειά», λέει. Υπογραμμίζει κιόλας ότι δεν υπήρξε καμία προκατάληψη εις βάρος του, λέγοντας με καμάρι κρυμμένο πίσω από το χιούμορ ότι η ιστορία του «είναι η απόδειξη ότι στις ΗΠΑ μπορεί να πετύχει και ένας τύπος που ονομάζεται Κάβον Χακιμζαντέχ».

H περίπτωση του «Χακ» έχει και ένα, κατά κάποιον τρόπο, ανάλογό της. Oπως έγραψε η ιταλική Repubblica, υπάρχει και η παράλληλη ιστορία του Ναουρές Ουαλίντ, ενός ιρακινού διερμηνέα που έγινε Αμερικανός (διότι δεν ήταν εκ γενετής Αμερικανός σαν τον «Χακ»).

Ο Ουαλίντ υπηρέτησε και αυτός τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, αλλά χωρίς να κρατάει όπλο. Ιρακινός από κούνια, δούλεψε ως διερμηνέας για λογαριασμό των Αμερικανών, ήταν δηλαδή ένας από τους 50.000 «εργολάβους» που ακόμη απασχολούν οι ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή μέσω της εταιρείας Valiant Integrated Services η οποία εδρεύει στη Βιρτζίνια.

Ο Ουαλίντ έγινε αμερικανός πολίτης το 2017 και έζησε στο Σακραμέντο με τη σύζυγό του και τα δύο παιδιά τους. Είχε άδοξο τέλος πεθαίνοντας στις 27 Δεκεμβρίου 2019 από ιρανικό πύραυλο που εξαπολύθηκε εναντίον ιρακινής στρατιωτικής βάσης κοντά στο Κιρκούκ.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τον θυμήθηκε σε ένα tweet που ανήρτησε καθώς κλιμακωνόταν η ένταση στις αμερικανοϊρανικές σχέσεις, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, με τα γνωστά γεγονότα στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη: «Το Ιράν σκότωσε έναν αμερικανικό εργολάβο…» έγραψε.

Iran killed an American contractor, wounding many. We strongly responded, and always will. Now Iran is orchestrating an attack on the U.S. Embassy in Iraq. They will be held fully responsible. In addition, we expect Iraq to use its forces to protect the Embassy, and so notified!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2019