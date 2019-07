Βρετανός πρεσβευτής κατά Τραμπ: «Είναι ασυνάρτητος και ανίκανος»

Ένας «ανίκανος», «αδέξιος» και «ασυνάρτητος» Ντόναλντ Τραμπ προκαλεί διπλωματικό επεισόδιο με χαρτοπόλεμο ανακοινώσεων ανάμεσα σε ΗΠΑ και Βρετανία, απειλώντας την περιλάλητη «ειδική σχέση» ανάμεσα στις δυο χώρες.

Αφορμή για το… διαδικτυακό ξεκατίνιασμα αποτέλεσε η αποκάλυψη, την Κυριακή, όσων γράφει ο βρετανός πρεσβευτής στην Ουάσιγκτον, σερ Κιµ Ντάροχ, για τον αµερικανό πρόεδρο.

Η «Mail on Sunday» (δηλαδή η κυριακάτικη έκδοση της «Daily Mail») έφερε στο φως της δηµοσιότητας κάποια από τα υπηρεσιακά τηλεγραφήµατα που είχε στείλει ο βρετανός πρεσβευτής προς ενηµέρωση στο υπουργείο Εξωτερικών, πίσω στο Λονδίνο, τα προηγούµενα περίπου τρία χρόνια, από την εποχή της διακυβέρνησης Τραμπ και μετά.

Στις αναφορές του Ντάροχ, ο Τραμπ χαρακτηρίζεται «αδέξιος», «ανίκανος» και «ανασφαλής», ενώ σημειώνεται ότι ο Λευκός Οίκος έχει καταστεί «απίστευτα δυσλειτουργικός» υπό την ηγεσία του προέδρου λόγω «άγριων εσωτερικών ερίδων και χάους».

«∆εν πιστεύουµε στην πραγµατικότητα ότι αυτή η κυβέρνηση πρόκειται να γίνει λιγότερο δυσλειτουργική, λιγότερο απρόβλεπτη, λιγότερο αδέξια διπλωµατικά και ανίκανη», εµφανίζεται να γράφει, ανάµεσα σε άλλα, ο 65χρονος διπλωµάτης µε µακρά πείρα σε κορυφαία πόστα.

Στη συνέχεια επιβεβαιώνει ως αληθείς τις φήµες που κυκλοφορούν εδώ και καιρό στις ΗΠΑ περί εσωτερικού «χάους» και «αλληλοµαχαιρωµάτων» στον Λευκό Οίκο, µην αποκλείοντας το ενδεχόµενο η κυβέρνηση Τραµπ κάποια στιγµή να «καταρρεύσει µέσα σε συνθήκες ντροπής», ενώ παράλληλα απορρίπτει και την πολιτική του προέδρου απέναντι στο Ιράν ως «ασυνάρτητη» και «χαοτική».

Επίσης, αµφισβητεί ως ανυπόστατη και την πρόσφατη δήλωση του Τραµπ ότι ακύρωσε την τελευταία στιγµή την προγραµµατισµένη στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Αντιδρώντας στις αποκαλύψεις, ο Τραμπ δήλωσε πως ο σερ Κιμ «δεν έχει υπηρετήσει καλά το Ηνωμένο Βασίλειο».

Στις νεότερες αναρτήσεις του, χαρακτηρίζει τον Βρετανό πρεσβευτή «παλαβό» και «πολύ ηλίθιο τύπο» και προσθέτει ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν είναι ενθουσιασμένη με την τοποθέτησή του στην Ουάσινγκτον.

Συνεχίζει λέγοντας ότι ο σερ Κιμ «θα έπρεπε να μιλήσει στη χώρα του και στην πρωθυπουργό Μέι για την αποτυχημένη τους διαπραγμάτευση στο Brexit και όχι να εκνευρίζεται με την κριτική μου για το πόσο άσχημος ήταν ο χειρισμός».

Συμπληρώνει ότι, ενώ δεν γνωρίζει τον βρετανό πρεσβευτή, του έχουν πει ότι πρόκειται περί ενός «πομπώδους βλάκα».

«Έχω υπάρξει πολύ επικριτικός για τον τρόπο που τη Μεγάλη Βρετανία και η πρωθυπουργός Τερέζα Μέι χειρίστηκαν το Brexit. Τι χάλι δημιούργησαν αυτή και οι αντιπρόσωποί της. Της είπα πώς έπρεπε να γίνει, αλλά εκείνη αποφάσισε να πάρει άλλο δρόμο. Δεν ξέρω τον πρέσβη, αλλά δεν είναι συμπαθής ούτε εκτιμάται πολύ εντός των ΗΠΑ. Δε θα έχουμε πλέον επαφές μαζί του», έγραψε στο λογαριασμό του ο Τραμπ, καταλήγοντας με νόημα ότι:

«Τα καλά νέα για το υπέροχο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ότι σύντομα θα έχουν νέο πρωθυπουργό. Ενώ απόλαυσα πραγματικά τη θαυμάσια επίσημη επίσκεψη τον περασμένο μήνα, ήταν η βασίλισσα με την οποία εντυπωσιάστηκα περισσότερο!».

The wacky Ambassador that the U.K. foisted upon the United States is not someone we are thrilled with, a very stupid guy. He should speak to his country, and Prime Minister May, about their failed Brexit negotiation, and not be upset with my criticism of how badly it was…

…handled. I told @theresa_may how to do that deal, but she went her own foolish way-was unable to get it done. A disaster! I don’t know the Ambassador but have been told he is a pompous fool. Tell him the USA now has the best Economy & Military anywhere in the World, by far…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 Ιουλίου 2019