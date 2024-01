Τραμπ: Ο Λίνκολν θα μπορούσε να αποτρέψει τον αμερικανικό εμφύλιο

Ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ότι ο αμερικανικός εμφύλιος πόλεμος (1861-1865) θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί μέσω «διαπραγματεύσεων», υποστηρίζοντας ότι ο αγώνας για τον τερματισμό της δουλείας στις ΗΠΑ ήταν τελικά περιττός και ότι ο Αβραάμ Λίνκολν θα έπρεπε να είχε κάνει περισσότερα για να αποφύγει την αιματοχυσία.

«Εγιναν τόσα πολλά λάθη. Βλέπετε, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, υπήρχε κάτι που νομίζω ότι θα μπορούσε να είχε διαπραγματευτεί,», δήλωσε ο Τραμπ σε προεκλογική εκδήλωση στο Νιούτον της Αϊόβα. οπως αναφέρει το CNN. «Νομίζω ότι θα μπορούσε αυτό να είχε διαπραγματευτεί. Τόσοι πολλοί άνθρωποι πέθαναν».

Εκλογές στην Αϊόβα

Τα σχόλια του τέως προέδρου έρχονται περίπου μία εβδομάδα πριν από τις πρώτες προκριματικές εκλογές στην Αϊόβα, όπου έχει σημαντικό προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις έναντι των αντιπάλων του, του κυβερνήτη της Φλόριντα Ρον ΝτεΣάντις και της πρώην κυβερνήτη της Νότιας Καρολίνας Νίκι Χέιλι.

Ο εμφύλιος πόλεμος έχει αναδειχθεί ως θέμα συζήτησης στις προκριματικές εκλογές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Λίγες ημέρες πριν από τα σχόλια του Τραμπ, η Χέιλι απάντησε σε ερώτηση σχετικά με την αιτία του εμφυλίου πολέμου χωρίς να αναφέρει τη δουλεία – τη βασική αιτία πίσω από τον πόλεμο. Εκτοτε υπαναχώρησε, λέγοντας επανειλημμένα ότι πίστευε ότι το γεγονός ήταν αυτονόητο. Οι παρατηρήσεις του Τραμπ δεν ήταν απάντηση σε αυτές της Χέιλι.

Στην πραγματικότητα, υπήρξε μια σειρά προσπαθειών πριν ξεκινήσει ο εμφύλιος πόλεμος για να κλείσει μια συμφωνία για τη διάσωση της Ενωσης. Αλλά το μέλλον της δουλείας στον αμερικανικό νότο δεν μπορούσε να διευθετηθεί μέσω συμβιβασμού και το έθνος οδηγήθηκε σε εμφύλιο πόλεμο.

Φρικτή και συναρπαστική

Ο Τραμπ δεν είπε πώς θα είχε αποτραπεί η σύγκρουση, την οποία χαρακτήρισε «τόσο φρικτή αλλά τόσο συναρπαστική». «Ηταν, δεν ξέρω, ήταν απλώς διαφορετικό», είπε ο Τραμπ για τον πόλεμο. «Με ελκύει τόσο πολύ να το βλέπω».

Αφού περιέγραψε τα τραύματα που υπέστησαν οι στρατιώτες στο πεδίο της μάχης, ο Τραμπ είπε: «Δεν υπάρχει τίποτα ωραίο σε αυτό», προσθέτοντας ότι ο πόλεμος ήταν «σκληρός για τη χώρα μας».

Ανέφερε επίσης ότι ο Λίνκολν δεν θα είχε την ίδια ιστορική φήμη «αν είχε προχωρήσει σε διαπραγμάτευση».

Η πρώην βουλευτής των Ρεπουμπλικάνων Λιζ Τσέινι επέκρινε την άποψη του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ρωτώντας πώς οι Ρεπουμπλικάνοι που έχουν υποστηρίξει τον τέως πρόεδρο μπορούν «να υπερασπιστούν κάτι σαν αυτό;».

«Ποιο μέρος του εμφυλίου πολέμου “θα μπορούσε να είχε αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης”; Το κομμάτι της δουλείας; Το κομμάτι της απόσχισης; Αν ο Λίνκολν έπρεπε να διατηρήσει την Ενωση;», έγραψε η Τσέινι. «Ερώτηση για τα μέλη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος – του κόμματος του Λίνκολν – που έχουν υποστηρίξει τον Ντόναλντ Τραμπ: Πώς μπορείτε να υποστηρίζετε κάτι τέτοιο;».

Οι σύγχρονοι Ρεπουμπλικάνοι παραδοσιακά θεωρούν τον Λίνκολν ήρωα – έναν Ρεπουμπλικάνο ήρωα – για τον ρόλο του στη διατήρηση της Ενωσης όταν ο Νότος προσπάθησε να εγκαταλείψει το μαντρί αντί να τερματίσει τη δουλεία.

Former U.S. President and Republican presidential candidate Donald Trump gestures as he attends a campaign event, in Clinton, Iowa, U.S., January 6, 2024.

