Πέθανε ο διάσημος σκύλος του κρυπτονομίσματος Dogecoin

Ο ιαπωνικός σκύλος του οποίου η φωτογραφία ενέπνευσε μια γενιά παράξενων διαδικτυακών μιμιδίων (memes) καθώς και το κρυπτονόμισμα Dogecoin των 18 δισεκατομμυρίων λιρών που αγαπούσε ο Ελον Μασκ δεν είναι πια εδώ.

«Εφυγε την Παρασκευή 24 Μαΐου ήσυχα σαν να κοιμόταν ενώ την χάιδευα», έγραψε η Ατσούκο Σάτο στο blog της, ευχαριστώντας τους θαυμαστές της Καμπόσου (έτσι ήταν το όνομά της). «Νομίζω ότι ήταν ο πιο ευτυχισμένος σκύλος στον κόσμο κι εγώ η πιο ευτυχισμένη ιδιοκτήτρια» πρόσθεσε.

Today Kabosu, our community’s shared friend and inspiration, peacefully passed in the arms of her person. The impact this one dog has made across the world is immeasurable.

She was a being who knew only happiness and limitless love.

Please keep her spirit and her family in…

— Dogecoin (@dogecoin) May 24, 2024