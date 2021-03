Τον καθηγητή των παιδιών της παντρεύτηκε η Μακένζι Σκοτ, πρώην Μπέζος

Η δισεκατομμυριούχος Μακένζι Σκοτ παντρεύτηκε έναν καθηγητή του σχολείου στο οποίο πηγαίνουν τα παιδιά της – δύο χρόνια μετά το διαζύγιό της με τον Τζεφ Μπέζος.

Η Σκοτ, μετά το διαζύγιό της με τον ιδρυτή της Amazon, έγινε η τρίτη πλουσιότερη γυναίκα και ο 22ος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, ενώ εντάχθηκε στο Giving Pledge, δεσμευόμενη να δωρίσει το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας της. Πρόκειται για την καμπάνια που ξεκίνησε το ζεύγος Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς και ο Γουόρεν Μπάφετ για να προτρέψουν δισεκατομμυριούχους να δώσουν μέρος της περιουσίας τους σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, η Σκοτ ανακοίνωσε ότι δώρισε 4,2 δισεκατομμύρια σε 384 οργανώσεις.

Η είδηση για τον γάμο της με τον Νταν Τζιούετ, που διδάσκει Φυσικές Επιστήμες, δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Giving Pledge. «Ο Νταν είναι σπουδαίος τύπος και είμαι χαρούμενος και ενθουσιασμένος και για τους δυο τους», δήλωσε ο Τζεφ Μπέζος.

Η περιουσία της Σκοτ υπολογίζεται σε περίπου 53 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη εκτίμηση του Forbes. Στο πλαίσιο του διακανονισμού για το διαζύγιο με τον Τζεφ Μπέζος πήρε το 4% των μετοχών της Amazon.

Οι περισσότερες δωρεές της μέχρι τώρα, έχουν γίνει σε γυναικείες οργανώσεις, οργανώσεις για την κλιματική αλλαγή, για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, τράπεζες τροφίμων και πανεπιστήμια όπου η πλειοψηφία των φοιτητών είναι μαύροι.

Following up on the commitment I made last year to give away the majority of my wealth in my lifetime: https://t.co/Ocb8eU5UR1. (Note my Medium account is under my new last name — changed back to middle name I grew up with, after my grandfather Scott.)

