Το σαρωτικό restart του Παναθηναϊκού

Θα είναι ο Ράφα Μπενίτεθ, ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού; Το ρεπορτάζ λέει «ναι» – η συμφωνία έχει κλείσει και απομένει μόνο να πέσουν οι υπογραφές. Αν βγει αληθινό, ο 65χρονος Ισπανός θα είναι ο πρώτος τεχνικός που θα έρθει να εργαστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα κουβαλώντας στις αποσκευές του ένα τρόπαιο Τσάμπιονς Λιγκ – αυτό που κατέκτησε με τη Λίβερπουλ (2005) πετυχαίνοντας τη μεγαλύτερη ανατροπή στα χρονικά των τελικών. Προς το παρόν, το μόνο βέβαιο είναι ότι ο Γιάννης Αλαφούζος ξέρει να μας εκπλήσσει όσο κανείς άλλος ιδιοκτήτης ΠΑΕ.

Στα 13+ χρόνια που κυβερνά τον Παναθηναϊκό, έχει πατήσει το κουμπί του restart αμέτρητες φορές. Αυτή η επανεκκίνηση είναι μια από τις πιο σαρωτικές που έχει επιχειρήσει, και μάλιστα εν κινήσει. Ακόμη μια «ζαριά» από αυτές που συνηθίζει, αλλά που -μέχρι στιγμής- δεν έχουν φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Τον περασμένο Μάιο αποφάσισε να κρατήσει στο πόστο του προπονητή τον Ρουί Βιτόρια, όμως στις 15 Σεπτεμβρίου τον απέλυσε με συνοπτικές διαδικασίες, χωρίς, καν, να έχει βρει τον αντικαταστάτη του, και προσέλαβε τον Χρήστο Κόντη. Ως προσωρινή λύση, αλλά με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2026. Παρά την απογοητευτική ήττα της ομάδας του από την Γκο Αχέντ Ιγκλς στο ΟΑΚΑ (2 Οκτωβρίου), έδειξε να τον στηρίζει. Ωσπου έτυχε να ακούσει ότι ο Μπενίτεθ ψάχνει για δουλειά (εκτός από αυτή που έχει τώρα στις τεχνικές επιτροπές της UEFA).

«Βαρύ» όνομα ο Μπενίτεθ, με ιστορία, αλλά η τελευταία του επιτυχημένη θητεία ήταν στη Νιούκαστλ πριν από σχεδόν μια δεκαετία (τη σεζόν 2016-2017), όταν την ανέβασε στην Πρέμιερ Λιγκ. Μετά τις «Καρακάξες» δεν στέριωσε σε καμία από τις ομάδες που ανέλαβε. Στην τελευταία (Θέλτα) πέτυχε εννέα νίκες σε 33 παιχνίδια. Απολύθηκε πριν ολοκληρωθεί η σεζόν 2023-2024.

Εννοείται πως δεν γνωρίζει σχεδόν τίποτα για το ελληνικό πρωτάθλημα και θα έρθει -αν έρθει- για να το ανακαλύψει μόνος τους, αφού δεν θα βρει ούτε τεχνικό διευθυντή, ή διευθυντή ποδοσφαίρου, για να του δείξει τα κατατόπια. Θα έρθει -αν έρθει- για να διαχειριστεί παίκτες που δεν διάλεξε εκείνος, οι οποίοι θα υποδεχθούν στα αποδυτήρια τον τρίτο τους προπονητή σε διάστημα τρεισήμισι μηνών.

Ο τεχνικός διευθυντής, Γιάννης Παπαδημητρίου, είναι υπ’ ατμόν. Τον ρόλο αυτόν τον έχει αναλάβει ο Φράνκο Μπαλντίνι, αλλά… με τηλεργασία. Πρόκειται για έναν 65χρονο Ιταλό που έχει απομακρυνθεί από την καθημερινότητα του ποδοσφαίρου εδώ και σχεδόν μια δεκαετία, και έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν σκοπεύει να επιστρέψει σε αυτήν. Οταν αποχώρησε από την Τότεναμ δήλωσε ότι, στο εξής, θέλει να αφιερωθεί στην οικογένειά του και να χαρεί τα εγγόνια του. Ιδρυσε μια συμβουλευτική εταιρεία και κινείται μεταξύ Ρώμης και Λονδίνου. Ηρθε στην Αθήνα για μερικές μέρες, συνάντησε κάποια στελέχη της ΠΑΕ στο ξενοδοχείο στο οποίο διέμενε, κι έπειτα παρέδωσε στον κ. Αλαφούζο μια έκθεση με τις αλλαγές που (έκρινε ότι) πρέπει να γίνουν.

Σε αυτό το μεταβατικό διάστημα, στο οποίο ο σημερινός προπονητής ακούει και διαβάζει ότι θα αντικατασταθεί, ο επόμενος δεν έχει έρθει ακόμη και ο τεχνικός διευθυντής είναι «στον πάγο», ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε δύο μεταγραφές που προκάλεσαν αίσθηση. Απέκτησε τον Αντρέα Τεττέη (θα είναι ο πέμπτος σέντερ-φορ στο εφετινό του ρόστερ) και τον Παύλο Παντελίδη, από την Κηφισιά, δαπανώντας στο σύνολο περισσότερα από 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Το καλοκαίρι τους είχε απορρίψει, αν και θα του κόστιζαν το ένα πέμπτο αυτού του ποσού. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι πλήρωσε τόσα χρήματα για δύο ποδοσφαιριστές που μπορεί να μην αρέσουν στον νέο προπονητή, και χωρίς εισήγηση από κάποιον τεχνικό διευθυντή (που δεν υπάρχει).

Η στρατηγική πίσω από όλες αυτές τις αποφάσεις -αν υπάρχει- είναι ένα μυστήριο. Αλλά το κίνητρο για τις (βιαστικές) κοσμογονικές αλλαγές είναι προφανές. Το νέο γήπεδο στον Βοτανικό θα είναι έτοιμο τον Ιούλιο του 2027, ίσως και νωρίτερα, και ο κ. Αλαφούζος ονειρεύεται, ο Παναθηναϊκός να το εγκαινιάσει ως πρωταθλητής. Ή, τουλάχιστον, αναβαθμισμένος σε όλα τα επίπεδα, με δυναμική που θα «πείθει» τους οπαδούς του.

Ερθει – δεν έρθει ο Μπενίτεθ, ο Παναθηναϊκός του προσέφερε το ακριβότερο συμβόλαιο στα χρονικά της Σούπερ Λιγκ: συνολική ετήσια αμοιβή τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ για τον ίδιο και τους έξι συνεργάτες του. Κι αν έρθει, είναι βέβαιο ότι θα ακολουθήσουν και εξαιρετικά δαπανηρές μεταγραφές. Οι προπονητές αυτού του βεληνεκούς, με καριέρα σε συλλόγους όπως η Λίβερπουλ, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Τσέλσι, η Ιντερ, η Νάπολι και η Βαλένθια, συνήθως είναι πολύ απαιτητικοί.

