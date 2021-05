Το Ισραήλ ισοπέδωσε κτίριο του Associated Press και του Al Jazeera στη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε τον βομβαρδισμό πολυώροφου κτιρίου στη Λωρίδα της Γάζας, αφού πρώτα είχε εκκενωθεί, το οποίο χρησιμοποιούσαν διεθνή μέσα ενημέρωσης, όπως το Associated Press και το Al Jazeera.

Ισχυρίζονται ωστόσο οι ισραηλινές δυνάμεις ότι μέρος του κτιρίου χρησιμοποιούσε η Χαμάς ως έδρα των υπηρεσιών πληροφοριών της.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Al-Jazeera αναμετέδωσε ζωντανά τις εικόνες του 12ώροφου πύργου να καταρρέει, μέσα σε ένα σύννεφο σκόνης. Στο κτίριο στεγάζονταν επίσης διαμερίσματα και άλλα γραφεία.

Ο Τζαβάντ Μεχντί, ιδιοκτήτης του πύργου Jala, ανέφερε πως ισραηλινός αξιωματικός τον προειδοποίησε, πριν από το αεροπορικό πλήγμα, ότι είχε στη διάθεσή του μία ώρα για να εκκενώσει το κτίριο. Ζήτησε επιπλέον 10 λεπτά προκειμένου οι δημοσιογράφοι να μπορέσουν να μεταφέρουν εκτός του κτιρίου τον εξοπλισμό τους, ωστόσο το αίτημά του απορρίφθηκε.

The owner of a Gaza high-rise housing the AP and other media outlets says he has received a call from the Israeli military that the building would be targeted. The man said he was told to make sure all residents have evacuated. https://t.co/QyRtPSPtlf

— The Associated Press (@AP) May 15, 2021