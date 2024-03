Το HoReCa Empowered ταξιδεύει στην Ελλάδα και δημιουργεί το κορυφαίο blend για μια πετυχημένη σταδιοδρομία στον κλάδο

Νέοι που ασχολούνται ήδη με τον καφέ και το bartending, ή ακόμα και αυτοί που επιθυμούν να κάνουν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα σε αυτούς τους τομείς έχουν μία μοναδική ευκαιρία. Να εξελίξουν τις ικανότητές τους και να αποκτήσουν soft skills, περισσότερη αυτοπεποίθηση και όλα τα απαραίτητα εφόδια που θα τους κάνουν περιζήτητους στην αγορά εργασίας.

Και όλα αυτά εντελώς δωρεάν αφού τo HoReCa Empowered, το πρόγραμμα εκπαιδεύσεων της Coca-Cola Τρία Eψιλον για τους επαγγελματίες του κλάδου της καφεστίασης, και όχι μόνο, επέστρεψε ανανεωμένο.

Σε αυτόν τον νέο κύκλο, νέοι που αναζητούν τις νέες τάσεις της αγοράς και θέλουν να ξεχωρίσουν, έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τις πλέον σύγχρονες τεχνικές μέσα από μοναδικά, διαδραστικά masterclasses.

Το πρόγραμμα HoReCa Empowered αναπτύχθηκε από την Coca-Cola Τρία Εψιλον για να στηρίξει τις αυξημένες ανάγκες του κλάδου σε καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό για ένα πιο δυνατό HoReCa που διαρκώς εξελίσσεται και καινοτομεί.

Παράλληλα, στόχο έχει να αναδείξει τις συναρπαστικές ευκαιρίες σταδιοδρομίας που προσφέρει ο χώρος της καφεστίασης, εμπνέοντας τους νέους επαγγελματίες να επενδύουν σε χρόνο, δεξιότητες και αφοσίωση στον κλάδο, αλλά και να μην αντιμετωπίζουν την απασχόλησή τους ως εποχιακή καθώς στην χώρα μας η εστίαση και ειδικά ο τομέας του καφέ αλλά και των αλκοολούχων και μη ποτών ανθίζει 12 μήνες τον χρόνο.

Ο νέος κύκλος HoReCa Empowered σε νούμερα:

Το πρόγραμμα φέτος ταξιδεύει ανά την Ελλάδα, σε πέντε μεγάλες πόλεις, αναγνωρίζοντας τη δυναμική που έχει το HoReCa σε καθεμία από αυτές. Έκανε την «πρεμιέρα» του στη Θεσσαλονίκη στα αγαπημένα all day café και bars Chilai και Olympion στις αρχές Μαρτίου, ενώ επόμενη στάση ήταν η Αθήνα, με τα iconic στέκια της πόλης Line Athens, Pere Ubu, Che Cocina Y Barra Sundamericana και Fairytale Athens. Το ταξίδι συνεχίζεται σε Λάρισα, Πάτρα και Γιάννενα μέχρι τα μέσα Απριλίου.

Οι πόλεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης συγκέντρωσαν πάνω από 1.600 αιτήσεις, γεγονός που αναδεικνύει την αξία και τη δυναμική του προγράμματος για την κοινότητα των baristas και bartenders. Συνολικά, μέχρι και σήμερα, περισσότεροι από 500 νέοι επαγγελματίες συμμετείχαν στα masterclasses, με στόχο να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους και να διεκδικήσουν τη σταδιοδρομία που έχουν ονειρευτεί στον κλάδο.

Σε αυτό το ταξίδι γνώσης, εμπειρίας και εξέλιξης σημείο αναφοράς αποτελούν οι περισσότεροι από 10 Brand Ambassadors, οι οποίοι με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και το πάθος τους εμπνέουν τους συμμετέχοντες να διεκδικήσουν μια ξεχωριστή θέση στον κλάδο , αλλά και αναδεικνύουν στην πράξη τις συναρπαστικές ευκαιρίες που προσφέρει ο κλάδος HoReCa. Πρόκειται για κορυφαίους bartenders και baristas του κλάδου, όπως ο Στάθης Κορέμτας και ο Σάββας Πετρούτσος, Coffee Experts στην Coca-Cola Τρία Εψιλον, ο Αλέξανδρος Σουρμπάτης, Global Brand Ambassador της Three Cents, η Τζώρτζια Παπαγιαννοπούλου και ο Δημήτρης Καϊταλίδης, Three Cents Brand Activators, ο Βασίλης Κυρίτσης, Schweppes Lead Activation Strategist, η Μαίρη Ταλαιπώρου, Head Brand Ambassador Scwheppes, o Γιάννης Οικονόμου, Schweppes Brand Activator, ο Αλέξανδρος Δοντάς, Brown Forman Brand Ambassador, και ο Θοδωρής Αναγνώστου, Edrington Brand Amabassador.

Ενα από τα μεγαλύτερα highlights του φετινού κύκλου είναι οι ευκαιρίες εξέλιξης και δικτύωσης που προσφέρει μέσω των υποτροφιών από το SCA για τον Καφέ και το WS για τα Spirits. Ηδη, 24 νέοι επαγγελματίες από τα masterclasses της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας έχουν κερδίσει τις πρώτες υποτροφίες, δηλώνοντας ενθουσιασμένοι με τις προοπτικές εξέλιξης που ανοίγονται για εκείνους. Συνολικά πάνω από 35 υποτροφίες αναμένεται να δοθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Στόχος του προγράμματος είναι περισσότεροι από 700 νέοι επαγγελματίες που επιθυμούν να εισέλθουν στον κλάδο, έχουν κάνει ήδη τα πρώτα τους βήματα ή θέλουν να εξελιχθούν περαιτέρω, να παρακολουθήσουν τα masterclasses, δημιουργώντας μια νέα γενιά baristas και bartenders που με το ταλέντο, τις δεξιότητες και το πάθος τους θα ξεχωρίσουν και θα φέρουν θετική αλλαγή στον κλάδο.

Καθοδήγηση και έμπνευση από τους καλύτερους

Σε αυτό τον κύκλο εκπαιδεύσεων, οι συμμετέχοντες μυούνται στα μυστικά πίσω από τις πλέον σύγχρονες τεχνικές καφέ, από την πρώτη ύλη μέχρι την εκχύλιση, τη ρύθμιση και συντήρηση μηχανών και την εργαστηριακή παραγωγή καφέ με τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων. Επίσης, μαθαίνουν για τις σύγχρονες τεχνικές ανάμειξης κλασικών και μοντέρνων cocktails και πώς να πετύχουν ένα άψογο και ελκυστικό serve για κάθε περίσταση κατανάλωσης.

Παράλληλα, παρακολουθούν ειδικά σχεδιασμένες θεματικές όπως το Hospitality & Be responsible, για τον ρόλο του bartender στην αναβάθμιση της καταναλωτικής εμπειρίας, καθώς και την υπεύθυνη κατανάλωση ποτών, το Sustainability behind the bar, για το πώς να δημιουργείς ένα menu όπου κανένα υλικό δεν πάει χαμένο, το Tending the bar, για να εξελίξουν τα skills τους στο bartending αλλά και να μάθουν τι χρειάζεται για την επιτυχημένη διαχείριση ενός bar, το The whiskey approach, πάνω στις βασικές αρχές γευσιγνωσίας αποσταγμάτων, αλλά και τη δυναμική του whiskey για προτάσεις cocktail καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, καθώς και το World of Beer, από την πρώτη ύλη μέχρι και τις τεχνικές σερβιρίσματος.

Με την ολοκλήρωση των σεμιναρίων, όλοι οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποίηση παρακολούθησης.

Στο ακόλουθο link μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το HoReCa Empowered , αλλά και να δηλώσετε δωρεάν συμμετοχή στα επόμενα masterclasses του προγράμματος:

https://resources.kariera.gr/events/horeca-empowered-masterclasses/

