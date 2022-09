Τετ α τετ Βαρβιτσιώτη – Τσαβούσογλου στην κηδεία του Σίνζο Αμπε

Σύντομη συνομιλία με τον τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, είχε την Τρίτη, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, στο περιθώριο της κοινής τους παρουσίας στην κρατική κηδεία του δολοφονηθέντος πρώην πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σίνζο Αμπε στο Τόκιο.

«Θα συνεχίσουμε σε αυτούς τους τόνους; Πρέπει να πέσουν οι τόνοι δεν γίνεται να συνεχίσουμε έτσι», φέρεται να είπε ο κ. Βαρβιτσιώτης στον Μεβλούτ Τσαβούσογλου, χωρίς να γίνει γνωστή η αντίδραση του επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας.

#Tokyo| Brief meeting with @MevlutCavusoglu on the sidelines of #ShinzoAbefuneral – Σύντομη συνάντηση με τον @MevlutCavusoglu στην κηδεία του #ShinzoAbe. pic.twitter.com/vwV2St97AY

