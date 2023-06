Τέσσερα χωριά απελευθέρωσαν οι Ουκρανοί – Σφοδρές μάχες στο ανατολικό και νότιο μέτωπο

Η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση της Ουκρανίας ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι οι δυνάμεις της εμπλέκονται σε σφοδρές μάχες σε θερμά σημεία στην γραμμή του μετώπου, μια ημέρα μετά την ανακοίνωση του Κιέβου ότι έχει σημειώσει τα πρώτα κέρδη του στην ανακατάληψη εδαφών από τη Ρωσία.

Περίπου 25 μάχες έγιναν στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας κοντά στην ανατολική πόλη Μπαχμούτ και νοτιότερα κοντά στην Αβντιίβκα και την Μαριίνκα, όλες στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, αλλά και κοντά στην Μπιλοχορίβκα στην περιφέρεια του Λουγκάνσκ, ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας.

Η υφυπουργός Αμυνας της Ουκρανίας, Χάνα Μαλιάρ, ανήρτησε σήμερα φωτογραφία στην οποία φαίνονται στρατιώτες να υψώνουν την ουκρανική σημαία στο χωριό Στοροζέβε στο Ντονέτσκ, και ευχαρίστησε ταξιαρχία πεζοναυτών για την απελευθέρωσή του.

Το Κίεβο ανακοίνωσε την Κυριακή, ότι οι δυνάμεις του σημείωσαν προόδους σε τρία χωριά στο Ντονέτσκ, τα Μπαχοντάτνε, Νεσκούσνε και Μακαρίβκα. Το Στοροζέβε βρίσκεται ανάμεσα στο Μπλαχοντάτνε και το Νεσκούσνε.

Dear Friends,#MondayMotivaton is Ukrainian armed forces.

Due to the information silence mode we know a little, BUT in last 2 days they liberated 4 villages that were occupied from March 2022#ukrainecounteroffensive pic.twitter.com/gcxHXerU6v

— Jane (@UkraineEugenia) June 12, 2023