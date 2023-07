Τελ Αβίβ: Παραιτήθηκε ο επικεφαλής της αστυνομίας – «Με πιέζουν για βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων»

Ο αστυνομικός διευθυντής του Τελ Αβίβ ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης την παραίτησή του, καταγγέλλοντας πολιτικές παρεμβάσεις στο έργο του από υπουργούς του Μπενιαμίν Νετανιάχου, οι οποίοι τον πίεζαν για βίαιη καταστολή των μαζικών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που γίνονται κάθε Σαββατόβραδο στην πόλη, από τον Ιανουάριο.

Ο Αμι Εσεντ δεν κατονόμασε κάποιον υπουργό αλλά άφησε να εννοηθεί ότι υπεύθυνος ήταν ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ο οποίος είχε ζητήσει τη λήψη σκληρών μέτρων κατά των διαδηλωτών που αποκλείουν δρόμους στη διάρκεια κινητοποιήσεων εναντίον της αμφιλεγόμενης μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο Εσεντ είπε ότι δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του «υπουργικού κλιμακίου», το οποίο παρέβη τον κανονισμό και παρενέβη ευθέως στη λήψη των δικών του αποφάσεων.

«Θα μπορούσα εύκολα να ανταποκριθώ σε αυτές τις προσδοκίες, καταφεύγοντας σε χρήση αδικαιολόγητης βίας εξαιτίας της οποίας θα κατακλύζονταν τα Επείγοντα» των νοσοκομείων, σημείωσε. «Για πρώτη φορά εδώ και τρεις δεκαετίες υπηρεσίας, συνάντησα παράλογες αξιώσεις. Αντί για τη διασφάλιση της ηρεμίας και της τάξης, μου ζητούσαν ακριβώς το αντίθετο», τόνισε ο απερχόμενος αστυνομικός διευθυντής του Τελ Αβίβ.

Thousands of Israelis swarm Tel Aviv’s Kaplan St and light fires on the city’s main highway in anger after Tel Aviv Police Chief Ami Eshed says he was pushed out for ‘political’ reasons, ie not taking a stronger hand against 26 straight weeks of anti-overhaul protest pic.twitter.com/waU44cJqeA — Carrie Keller-Lynn (@cjkeller8) July 5, 2023

Ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας, ο οποίος τον Μάρτιο είχε ενημερώσει τον Έσεντ ότι θα του ανέθετε έναν νέο ρόλο (προκειμένου να ψαλιδίσει τις φιλοδοξίες του να γίνει αρχηγός της Αστυνομίας, σύμφωνα με αναλυτές), ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ότι τα σχόλια του απερχόμενου αστυνομικού διευθυντή του Τελ Αβίβ ήταν «πολιτικά υποκινούμενα».

Definitely one of the most moving scenes I've ever witnessed. Ami Eshed is Tel Aviv District police chief and was wrongfully dismissed by Ben-Gvir's order because he decided to not use unnecessary force towards peaceful demonstrators on Thursday. Here's TLV applauding him. https://t.co/pZeKm0qlhB — sophia (@sophiamosc) March 12, 2023

Γνωστός για τις ακραίες θέσεις του, ο Μπεν Γκβιρ είναι μεταξύ των σκληροπυρηνικών μελών της κυβέρνησης Νετανιάχου που θεωρούν ότι η αστυνομία αντιμετωπίζει ευνοϊκότερα τους αντικυβερνητικούς διαδηλωτές σε σύγκριση με κινητοποιήσεις υπερορθόδοξων Εβραίων και εποίκων.

Ο Εσεντ είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στο Τελ Αβίβ, καθώς δεσμεύτηκε, από τον Μάρτιο ακόμα, παρά τις κυβερνητικές πιέσεις, να μην πειράξει τους διαδηλωτές. Εμφανιζόταν μάλιστα, συχνά ο ίδιος στις διαδηλώσεις, όπου γινόταν δεκτός με χειροκροτήματα από τους συγκεντρωθέντες.

One of the real heroes in this situation is Ami Eshed. https://t.co/3lHxksTzaH — chitowngringa #Boycott Bibi-BenGvir (@chitowngirl1982) March 26, 2023

