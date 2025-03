Ταξίδι στην αβεβαιότητα

Γεωπολιτικές ανακατατάξεις, πόλεμοι, κλιματική αλλαγή, οικονομική στενότητα. Ο κόσμος δέχεται πολλές προκλήσεις. Σε αυτό το κλίμα αβέβαιης παγκόσμιας ανακατάταξης ξεκίνησε φέτος η Διεθνής Εκθεση Τουρισμού ΙΤΒ στις 4 Μαρτίου στο Βερολίνο.

Πάνω από 170 χώρες, 5.800 εκθέτες, αριθμός ρεκόρ για τα δεδομένα της έκθεσης και 1.300 ταξιδιωτικοί buyers είναι οι αριθμοί της διοργάνωσης.

Η δυναμική της ζήτησης στρέφεται σε προορισμούς στη Νότια Ευρώπη, την Ασία, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Κριτήριο η τιμή και το προσιτό πακέτο διακοπών. Μονόδρομος οι τεχνολογικές λύσεις που θα εξελίξουν την εμπειρία.

Η ΙΤΒ 2025 «αντικατοπτρίζει την αισιοδοξία και την ανάπτυξη της παγκόσμιας ταξιδιωτικής κοινότητας», είπε ο Δρ. Mario Tobias, CEO της διοργανώτριας Messe Berlin.

Μερικές από τις αιχμές της φετινής χρονιάς είναι η άνοδος που παρουσιάζει ο κλάδος της κρουαζιέρας. Η τεχνολογική πλευρά των ταξιδιών αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο, καθώς η προσωποποίηση της υπηρεσίας και ο αυτοματισμός των διαδικασιών είναι ο απόλυτος στόχος, μέσα από την εμπλοκή της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η αίθουσα που φιλοξενεί τους εκθέτες από την Ασία είναι κλεισμένη καθολικά με εκπροσώπους από την Ταϊλάνδη, την Κίνα, το Βιετνάμ, τη Μογγολία. Ο Αραβικός κόσμος έχει θεαματική παρουσία με την Αίγυπτο, το Μαρόκο και τη Σαουδική Αραβία να έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους εκθέτες στη γερμανική πρωτεύουσα.

Φέτος τιμώμενη χώρα είναι η Αλβανία με το σύνθημα «All senses» (Όλες οι αισθήσεις), με τον Πρωθυπουργό Εντι Ράμα να μιλά για τη χώρα του στη βάση της αυθεντικότητας, του φυσικού περιβάλλοντος και της φιλοξενίας και να δίνει το παρών στην εναρκτήρια εκδήλωση αφιερωμένη σε αυτή, με τοπία και παραδοσιακά συγκροτήματα.

«Albanity», από το Albania και hospitality (φιλοξενία)», ήταν η λέξη που επικαλέστηκε ο κ. Tobias. Του την έμαθε ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας κατά την πρώτη του επίσκεψη στη χώρα τον περασμένο Αύγουστο. Στα σχέδια της γειτονικής χώρας είναι να αποκτήσει τέσσερα αεροδρόμια, ένα εξ’ αυτών απέναντι από την Κέρκυρα το οποίο θα έχει εποχική λειτουργία για να εξυπηρετεί τα παράλια.

Ποια είναι τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον κόσμο του τουρισμού το 2025;

Τα ταξίδια συνεχίζουν να ξεπερνούν σε ανάπτυξη το παγκόσμιο ΑΕΠ αλλά ο ρυθμός τους επιβραδύνεται σε σχέση με τη μετά – covid εποχή.

Για τους καταναλωτές, τα ταξίδια αποτελούν κύρια προτεραιότητα και η πρόθεση για να τα πραγματοποιήσουν στο μέλλον παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή. Είναι η κορυφαία ελαστική δαπάνη.

Οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν ένα υπόβαθρο φιλικό για νέες επιχειρήσεις, αλλά η χρηματοδότηση είναι δύσκολο να εξασφαλιστεί.

Και η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να αλλάξει πλήρως την εμπειρία του ταξιδιού.

Την ίδια ώρα, η αειφορία είναι εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα και μια μεγάλη πρόκληση. Οι καταναλωτές δηλώνουν ότι ενδιαφέρονται για τον υπερτουρισμό και την κλιματική αλλαγή, όμως πολλοί δεν κατανοούν ακόμα τι σημαίνει βιωσιμότητα στο ταξίδι. Και πολλοί δεν το βλέπουν ως προσωπική τους ευθύνη, καθώς αισθάνονται ότι δεν ταξιδεύουν αρκετά για να το επηρεάσουν.

Εκεί που δείχνουν τα στοιχεία της εταιρίας Phocuswright ότι δέχονται να πληρώσουν περισσότερα, είναι για γεύματα που περιλαμβάνουν τοπικά προϊόντα. Λιγότερο για καταλύματα που έχουν βιώσιμες πρακτικές ή αεροπορικές εταιρίες με βιώσιμα καύσιμα.

Η Gen Z πλησιάζει στα 30 έτη και οι εκπρόσωποί της έχουν αξιόλογη αγοραστική δύναμη. Το ενδιαφέρον είναι ότι οι ίδιοι φαίνεται να δείχνουν προτίμηση σε ξενοδοχεία πιο πολύ απ’ ό,τι σε βραχυχρόνιες μισθώσεις. Από την άλλη, τα παραδοσιακά προγράμματα πελατειακής πίστης δεν τους αγγίζουν. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι σίγουρα πιο διεισδυτικά.

Τα οργανωμένα πακέτα διακοπών διευρύνουν το μερίδιό τους με ταχύτερο ρυθμό από τις μεμονωμένες διακοπές, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γερμανικού Ταξιδιωτικού Συνδέσμου (DRV). Ο τζίρος τους ανέρχεται στα 40 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 7%.

Την ώρα που στην αγορά παρατηρείται έλλειψη ζήτησης η οποία οφείλεται στην οικονομική κατάσταση και την αβεβαιότητα για το μέλλον, με την αποταμίευση να εντείνεται, για τα ταξίδια η περσινή ανάπτυξη συνεχίζεται. Οι Γερμανοί θα δαπανήσουν περισσότερα για διακοπές. Οι προκρατήσεις συνεχίζονται ακόμα και νωρίτερα από άλλα χρόνια. «Τον Ιανουάριο που πέρασε, ο ρυθμός τους ξεπέρασε τον αντίστοιχο του 2023 κατά 11%. Το early booking είναι το νέο last minute» είπε ο πρόεδρος του DRV Νόρμπερτ Φίμπιχ, στην ομιλία του κατά την εναρκτήρια συνέντευξη τύπου, υπό τον τίτλο «Ταξιδεύοντας σε εποχή αστάθειας – το αδιάσπαστο πνεύμα του ταξιδιού» («Travelling in times of instability – the unbroken spirit of travel).

Η ζήτηση εκφράζεται κυρίως μέσω ταξιδιωτικών οργανισμών, μια και η δαπάνη είναι συγκεκριμένη και ελεγχόμενη.

Ισπανία, Τουρκία, Ελλάδα, είναι οι πρώτες τρεις χώρες στις προτιμήσεις των Γερμανών και για το 2025, με αυτή τη σειρά προτεραιότητας. Η Αίγυπτος και η Αλβανία ωστόσο, εκτιμάται ότι θα έχουν τη μεγαλύτερη άνοδο σε έσοδα για το 2025, με ποσοστό 36% σε ετήσια βάση. Όμως και η κρουαζιέρα ανακάμπτει, καλύπτοντας πλέον το 1/5 του ετήσιου τζίρου ταξιδιών στη γερμανική αγορά, με αύξηση 18%.

Παραδοσιακά, πιο προσιτοί οικονομικά προορισμοί, όπως η Βουλγαρία ή η Τυνησία, κερδίζουν σε μερίδιο δημοφιλίας, όπως και η Αίγυπτος, όπου η αύξηση των τιμών παραμένει σε χαμηλότερα επίπεδα, από τον μέσο όρο. «Η αγάπη των Γερμανών για ταξίδι είναι το πλεονέκτημα για την ταξιδιωτική μας βιομηχανία» είπε ο κ. Φίμπιχ. «Αυτός είναι ο βασικός παράγοντας που μας επιτρέπει να κοιτάμε μπροστά με αισιοδοξία», δήλωσε, εκτιμώντας ότι ο τζίρος της ταξιδιωτικής αγοράς θα αυξηθεί φέτος κατά 6%. Το 2024 το ποσοστό αύξησης του ταξιδιωτικού τζίρου ήταν 20%. Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα ότι οι πολιτικές διεργασίες για τον σχηματισμό κυβέρνησης στη χώρα του, μετά τις πρόσφατες εκλογές, θα φέρουν σύντομα αποτέλεσμα. «Ο κλάδος μας χρειάζεται κυρίως σταθερότητα και προβλεψιμότητα». Σε αντίθετη περίπτωση το καταναλωτικό αίσθημα θα πληγεί. Ενώ κάνοντας αναφορά στην ευρύτερη γεωπολιτική εξέλιξη σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, τη χαρακτήρισε «ξύπνημα» για την Ευρώπη, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αυτή να αποκτήσει ενότητα και ισχύ. «Το ταξίδι είναι πολλά περισσότερα από ένας οικονομικός δείκτης. Είναι καταλύτης εξωστρέφειας, πολιτιστικής ανταλλαγής, ποικιλομορφίας, φιλοξενίας και ανεκτικότητας. Συνδέει τον κόσμο».

Οι χώρες της Βόρειας Αφρικής αναδεικνύονται πρωταγωνιστές σε αυτή τη νέα «ζυγαριά». Η Βουλγαρία, αλλά και η Ινδία αναμένεται να πάρει μερίδιο της γερμανικής εξερχόμενης αγοράς. Όπως επίσης οι προορισμοί που είναι λίγο – πολύ αναξιοποίητοι. Ακόμα κάποιοι στην Κεντρική Ασία, με έντονα στοιχεία παράδοσης, έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών, σαν το Ουζμπεκιστάν και το Κιργιστάν.

Σε κάθε περίπτωση, «οι πελάτες μας γίνονται ολοένα και πιο ευαίσθητοι στην τιμή», κατέληξε ο κ. Φίμπιχ.

Η ανησυχία των Γερμανών για το εισόδημά τους εξάλλου, θα αντικατοπτριστεί στις ταξιδιωτικές επιλογές τους.

Μια και το άκαμπτο πνεύμα του ταξιδιού θα χρειαστεί να μπει στο καλούπι της οικονομικής πραγματικότητας.

